A1. El plantel de A1 de Universidad logró el título en forma invicta. En la final superó a UPCN por 3-0.

"Nos pasa más seguido de lo que parece", dijo orgullosa Alejandra Baigorrí, entrenadora y referente del vóley femenino en la Universidad Nacional de San Juan. Es que tras concluir el Torneo Apertura de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, las chicas de la U arrasaron pues conquistaron el título en cuatro categorías, mientras que en la otra fueron subcampeonas. Y entre los logros figura el de la A1, el de la Primera División, nada menos.



UNSJ fue campeón no sólo en Primera, sino que también dio la vuelta olímpica en Sub 19, Sub 17 y Sub 15, mientras que en Sub 13 se quedó con la segunda colocación, para un balance ideal.



En A1, Universidad se enfrentó en la final ante UPCN y Las Patitas ganaron por 3 a 0, con parciales de 25-12, 25-28 y 25-20. El conjunto dirigido por Baigorrí contó con el regreso de algunas de sus jugadores que militan en los seleccionados argentinos, como Guadalupe Martín y Juliana Ocaña. En todo el torneo, las chicas "universitarias" no perdieron ningún partido, a la vez que sólo cedieron un par de sets, de ahí la solidez con la que concluyeron el campeonato.

Sub 19. Otro de los festejos de las chicas de la UNSJ fue en la categoría Sub 19, al derrotar a Obras en la final.

El plantel campeón estuvo integrado por Luciana Porcel, Juliana Ocaña, Guadalupe Martín, Analía Carrizo, Amira Tarabay, Sol Guevara, Agostina Navarro, Ana Lauría, Silvia Meglioli, Natalia Zahabedra, Lucía Tobío, Macarena Ocaña, Martina Fernández y Celeste Caballero. El cuerpo técnico es encabezado por Alejandra Baigorrí y cuenta con Gema Mulet y Ana Lauría.



"Haber logrado el título en las cuatro categorías y el subtítulo en la restante es producto de un trabajo en inferiores que viene de hace unos años. En vóley femenino tenemos cierta supremacía y eso viene de los 90, cuando Universidad ganó dos Ligas Argentinas. Luego jugamos otras ediciones, pero me parece que eso es un espejo en el que se miran las jugadoras de inferiores", expresó la DT. "Y se apoya también en la calidad y cantidad de jugadoras, porque tenemos la suerte de contar con una cantera numerosa, que no se da en otros clubes", agregó Baigorrí.

Sub 17. Con algunas jugadora que además integran equipos superiores, la Sub 17 dio la vuelta olímpica al ganarle a UPCN.

