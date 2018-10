ALGARABÍA. Consumada la victoria las chicas argentinas festejaron bajo el aliento del numeroso público que, por curiosidad, en muchos casos, asistió al Parque Sarmiento para alentarlas y gozar de una victoria que marcará un hito trascendente en este novel deporte.





En una demostración de destreza, coraje y convicción el equipo femenino de beach handball de Argentina se consagró ayer campeón olímpico. El equipo reconocido como "Las Kamikazes" venció en el partido por la medalla de oro a su similar de Croacia por 2 a 0 , con parciales de 17-14 y 20-16, Logrando subir a lo más alto del podio del deporte que causó sensación en los Juegos Olímpicos de la Juventud y haciendo que retumbe en Parque Sarmiento el Himno Nacional Argentino.



Para concretar su sueño las chicas argentinas, que habían sorprendido en la fase de grupos al derrotar a Hungría, actual campeón mundial, debieron esforzarse al máximo en la semifinal porque otra vez debían enfrentarse a las húngara. La contienda no fue sencilla, ganaron 2-1 (20-18; 12-16, y 7-6).



Ajenas al revuelo que causó su indumentaria por la polémica machista que se estableció en la opinión pública al verlas vestidas con sus diminutos "culottes", las integrantes del equipo nacional apelaron a la garra para no salirse de su objetivo y consiguieron una victoria histórica. El camino hacia lo más alto del podio comenzó frente a Turquía con una contundente victoria. Paraguay, Venezuela y Hong Kong fueron otras víctimas que marcaron su candidatura, pero un tropiezo con Holanda terminó con el invicto. Al equipo lo integraron: Lucila Blasas, Caterina Benedetti Gorca, Fiorella Corimberto, Belén Aizen, Carolina Ponce, Zoe Turnes, Gisella Bonomi, Jimena Riadigos y Rosario Soto



El equipo masculino de beach handball se impuso a Croacia 2-0 (17-14 y 20-18) y logró la medalla de bronce. Los dirigidos por Daniel Zeballos quedaron en el umbral de pelear por el oro, al caer en las semifinales con Portugal. Ganaron el primer set 20-18, cedieron el segundo 22-16 y en la definición por el shoot out, cayeron con los lusitanos por 9 a 8.

De cabeza. Las chicas argentinas transmitieron su pasión, jugando cada pelota como si fuera la última y el público hizo tronar las gradas con su aliento.





>Kamikazes

Mucha gente se preguntó el porqué a las integrantes del plantel femenino de beach handball las apodaban "Las Kamikazes". La respuesta surgió luego de observar una foto del lugar donde comenzaron a entrenarse en el predio del Parque Sarmiento, donde con el tiempo se construyó el actual escenario donde lograron la gloria.



En ese entonces el actual espacio verde ubicado en el barrio de Saavedra no era, ni por asomo, lo que actualmente es. En un comienzo ni siquiera tenían arena y sus practicas las realizaban sobre un escenario muy descuidado con algunas matas de césped y algunas piedras. Pese a ello, las entusiastas jóvenes nunca bajaron los brazos y continuaron con su búsqueda, la que ayer tuvo su premio con el oro olímpico juvenil.



Al ver la "locura" que tenían estas entusiastas deportistas, las cuales pese a las adversas condiciones se tiraban al suelo y se animaban a realizar esos clásicos giros 360, surgió el apodo que ahora las identifica. "Kamikazes", como aquellos pilotos de la aviación japonesa que daban la vida por su país estrellando sus maquinas llenas de bombas sobre los objetivos enemigos.