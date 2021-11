Dos años, tres meses y diez días. Exactamente 833 días. Todo ese tiempo pasó para que San Juan volviera a tener una velada boxística con títulos en juego y como plus, en un escenario flamante como se presentará el Estadio "Marcelo García", en Pocito. El poli de los pocitanos se vestirá de gala y albergará por primera vez en su corta historia la doble defensa de los títulos mundiales que hoy ostentan las púgiles sanjuaninas Leonela Yúdica y Cecilia Román y que pondrán en juego ante la mexicana Isabel Millán y la bonaerense Daniela Rivero, respectivamente.

Ayer fue el pesaje oficial y el primer cara a cara de las protagonistas de esta noche. Cecilia Román (15-5-1), que pondrá nuevamente en juego su título mundial Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), fue la primera en subir a la balanza y con sus 53,100 kgs quedó habilitada para subir al ring esta noche. Su rival, la bonaerense Daniela Bárbara Rivero (8-2-0, 1KO) pesó 53,200 kgs. "Pelear en Pocito para mí es especial porque ahí me consagré campeona Argentina en 2016 y ahora iré a defender un titulo mundial", expresó Román. Rivero, en tanto, abrió pica: "Soy la próxima campeona. Estoy muy agradecida de estar en estar en San Juan con un doble fondo de este nivel porque las sanjuaninas tienen un gran nivel y las retadores también así que tendremos un gran espectáculo. Desde mañana San Juan tendrá un solo título", manifestó la bonaerense.

Yúdica-Millán. Ambas irán por la revancha de la pelea que no pudieron terminar

por un fuerte cabezazo que le provocó un serio corte a la sanjuanina.

En tanto que después la balanza esperó por la sanjuanina defensa del título mundial Mosca de la FIB, Leonela Yúdica (16-0-3) quien pesó 49,600 kgs, su rival la mexicana María Isabel Millán (29-7-1; 9 KO) pesó 50,600 kgs y ambas ya comenzaron a palpitar el duelo de esta noche: "Venimos preparadas para esta gran pelea que será especial porque comenzó hace dos años. Además porque estamos en una fecha especial para nosotras porque se celebra el Día de la no violencia contra la mujer y qué mejor de tener un evento así", manifestó. Mientras que Yúdica, también hizo hincapié en la pelea que en 2019 no pudieron completar por el cabezazo entre sí que frenó la pelea entre ambas: "Esta pelea tiene un plus en lo personal porque por un cabezazo la pelea no terminó y ambas nos quedamos con ganas de dar más. Voy a subir al ring a darlo todo para que San Juan siga teniendo una campeona del mundo", comentó.

El pesaje, desarrollado en el Hotel Alkazar, tuvo también al jefe de asesores de la Secretaría de Deportes Alberto Naveda, quien manifestó: "Los sanjuaninos somos excelentes anfitriones y les deseamos lo mejor a quienes hoy nos visitan pero hasta que empiecen las peleas. Ojalá nuestras chicas tengan una gran noche y San Juan siga ostentando dos títulos mundiales".

HORARIOS Y ENTRADAS

La venta de entradas se habilitará a las 19 y tendrá los siguientes precios: 800 pesos el ring side, 500 la platea y 300 la popular. La velada comenzará a las 20 con siete peleas amateurs. Desde las 23 comenzarán las peleas profesionales de Súper Gallo: Jeremias Orozco vs Enzo Cubilla (Bs.As), Súper Pluma: Leonardo Luna vs Ismael Izequilla (Bs.As). A las 00, se medirán Román ante Rivero y a continuación cerrarán Yúdica ante Millán.