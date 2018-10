Maycol de oro. El oriundo de 25 de Mayo se bañó de oro en los Binacionales. Lo hizo en lanzamiento de jabalina con una marca de 52,31. El año pasado con 52,80 había conseguido medalla de bronce.

Siempre, cada año, son las disciplinas que mayor cantidad de medallas le otorgan a San Juan. Ayer, en una nueva jornada de actividad de los XXI Juegos Binacionales de la Integración Andina "Cristo Redentor" que se disputan en la Región de O"Higgins en Chile, la delegación sanjuanina sumó cuatro medallas más en donde el atletismo, la natación y el ciclismo dieron sus frutos para que San Juan sume seis medallas.



En atletismo, el veinticinqueño Maycol Coria consiguió alzarse con el oro en lanzamiento de jabalina con una marca de 52,31 mts, obtenida en el quinto de sus 6 intentos. La natación es otra de las fijas en la obtención de medallas y ayer esa disciplina sumó dos: Rosa Mulet en 100 mts espalda consiguió medalla de plata, mientras que Gerónimo Maldonado fue bronce en 1500 mts libre. Luego, en ciclismo, San Juan se alzó con un bronce gracias a la actuación de Agustín Delgado en la carrera por puntos. El sanjuanino acumuló 36, contra los 42 del ganador de la medalla dorada, Felipe Pizarro de Maule y los 39 de Tomás Moyano de San Luis. En tanto que en la Velocidad Olímpica el oro fue para Metropolitana y San Juan culminó séptimo.



En fútbol femenino las chicas vencieron a Córdoba por 2 a 1 con goles de Laura Aragón y Guadalupe Gómez, descontó Paulina Gramaglia. Hoy irán ante O"Higgins buscando entrar en semis.



En los demás deportes, la jornada no fue buena para San Juan. En vóley los varones cayeron ante Mendoza por 3-1 (17/25, 18/25, 25/18 y 21/25) y complicaron su clasificación, mientras que las chicas perdieron ante Córdoba por 3 a 0 (25/10, 25/14 y 25/23) y quedaron fuera de la instancia de semifinales. En handbol, los varones cayeron con Mendoza por 20-14 y hoy buscarán ganarle a Metropolitana para intentar pelear el quinto puesto, mientras que las chicas le ganaron a San Luis 24 a 21 y hoy ante Valparaíso irán por la clasificación. En tenis, San Juan no pudo ni en singles ni en dobles ante Córdoba, perdiendo por 3-0 en ambas ramas.



En básquet tampoco fue un buen día, San Juan no pudo ante Córdoba, las chicas cayeron por 35-98 y los varones perdieron por 73 a 50. Mientras que en taekwondo San Juan perdió ante Córdoba en las tres categorías y en tenis de mesa San Juan perdió contra San Luis por 3 a 0 y posteriormente con Mendoza por idéntico marcador.

No falló. El ciclismo siempre da medallas en los Binacionales. Agustín Delgado consiguió un bronce en la modalidad de vuelta a los puntos.

Ardua y atractiva agenda para hoy



El Taekwondo: desde las 8; natación: desde las 9; tenis: a las 9,30 San Juan-Maule en singles varones y San Juan-Metropolitana en damas; en dobles jugarán a las 15,30. Balonmano: a las 9,30: San Juan-Metropolitana; atletismo: de 10 a 14; vóley de varones: San Juan-Metropolitana a las 11, y a las 15 las damas. En fútbol femenino: a las 11.30 San Juan-O"Higgins. Tenis de mesa: de 15 a 19 horas. Básquet femenino: San Juan-O"Higgins a las 17.