Las palabras de Marcelo Gallardo transmiten dolor. Su mirada, su forma de hablar, esforzada para esconder la angustia, indican que el cachetazo que recibió River en la final de la Copa Libertadores se hará sentir por mucho tiempo. Flamengo ganó con dos goles en los últimos minutos y dejó sin nada a quien llegaba como defensor del título.

"La sensación es claramente de dolor, teníamos el partido a pocos minutos... dolor y entender que después del empate nos golpearon un poquito. Es duro, hay que digerir la derrota y para eso estamos. Hoy nos toca perder y duele, pero siento orgullo por mis jugadores, la gente que trabaja conmigo y el hincha de River que hizo mucho esfuerzo por estar". Con estas palabras, el entrenador intentó explicar un traspié que sorprendió a todos por cómo se dio.

River todavía no sale de la conmoción. Tenía el partido en el bolsillo y se le escapó de manera increíble. El sueño se transformó en pesadilla en Lima para un equipo acostumbrado a levantar trofeos. En cinco años Marcelo Gallardo ganó 10 títulos internacionales, con dos Copa Libertadores de América incluidas.

¿Por qué perdió River?

Los cambios. No le dieron frescura. Al contrario, Pratto entró confundido y de una pérdida suya nació el gol del empate. Julián Alvarez en lugar de Nacho Fernández le quitó frescura al mediocampo. El mediocampista había hecho un gran desgaste, pero daba la sensación que podía seguir en cancha. Gallardo, al menos, no habló de una lesión y dijo que lo notaba "cansado". Paulo Díaz por Casco, lesionado, no admite demasiados análisis.

Falta de contundencia. River hizo un gran partido, pero a su dominio le faltó mayor peligro real. En su dominio no se le pueden encontrar acciones claras de gol. Pegó de entrada con un tanto de Borré y luego no tuvo muchas más acciones que le hubieran permitido llegar al cierre del partido con una diferencia mayor en el marcador.

Dos acciones puntuales. Los goles de Flamengo llegaron en tres minutos. River no pudo cerrar el encuentro. Sin ser responsables, Lucas Pratto y Javier Pinola (de gran partido) fallaron y no encontraron respaldo en sus compañeros en esas dos acciones aisladas. El delantero se equivocó en ataque y la jugada terminó en el gol del empate. Y el capitán no pudo controlar a Gabigol en el segundo tanto de Flamengo. Jugadas puntuales y pequeñas que terminan desequilibrando.

El análisis de Gallardo post partido se basó casi por completo en lo que pasó en los minutos finales del encuentro, cuando River se equivocó dos veces y lo pagó caro. "Nos faltó defendernos con la pelota de mejor manera. Esta derrota duele, eso genera angustia. Nos tocó muchas veces ganar y hoy nos toca perder y hay que saber perder con hidalguía. Estábamos a nada de ganarlo".

Otros conceptos de Marcelo Gallardo

"El ingreso de Julián Alvarez era porque necesitaba energía para aguantar, busqué energía en un joven gran jugador, Nacho Fernández estaba muy cansado. El cambio de Borré y Casco fueron obligados, tuvimos que optar por hacer dos modificaciones en el mismo tiempo, tanto la de Pratto como la de Paulo Díaz".

"Hicimos el partido que teníamos que hacer, supimos anular el poderío de Flamengo. Nos costó en el segundo tiempo tomar buenas decisiones para que no nos agarren como nos agarraron. Ahora quiero asimilar esta dura derrota".

"No tiene nada que ver lo que pasó hoy con lo que pasó ante Lanús. Creo que es injusta la pregunta, nos empataron el partido a cuatro minutos del final. Ese empate nos golpeó. Es una pena, estamos con muchísimo dolor".

