Tras 7 meses y 7 días, el Superclásico vuelve a jugarse en la misma ciudad que lo alojó oficialmente por última vez. Boca y River volverán a verse las caras en Madrid a partir de mañana pero de una manera especial, distinta.

No será en la cancha, sino en amplias y cómodas oficinas. No habrá camisetas ni botines pero sí trajes, camisas y corbatas de varios miles de euros. Es que el reclamo que encabezó Daniel Angelici, presidente del Xeneize, en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), tendrá un capítulo importante en la capital española. Aquí se reencontrarán durante dos días seguidos, el mandamás de Boca y Rodolfo D'Onofrio, el maxímo referente dirigencial de River, en busca de un acuerdo o de justicia según entiende cada uno, todo esto más allá de aquel 3 a 1en el Santiago Bernabéu que le permitió a los de Marcelo Gallardo levantar la Copa Libertadores de América en suelo europeo.

1- ¿Qué reclama Boca?

Que le den ganada la final de la Copa Libertadores 2018 por las agresiones sufridas fuera del estadio Monumental aquel 24 de noviembre cuando debió jugarse la revancha. Además pide una indemnización económica que incluye los gastos por el partido fallido y por no haber jugado ni el Mundial de Clubes ni la Recopa Sudamericana como ganador del certamen tras la pretendida descalificación de su rival.

2. ¿Qué dice River?

Más allá de las chicanas dialécticas que encabezaron D'Onofrio, Gallardo y en las últimas horas Norberto Alonso, los argumentos ante el tribunal no pasarán por "27000 años de risa si le dan la Copa a Boca", ni por "esTAS igual que hace tres meses" o que "es un choreo si nos sacan el trofeo"; River con sus letrados argumentará que no tuvo responsabilidad alguna en el operativo de seguridad que falló en la esquina de avenida del Libertador y Lidoro Quinteros.

3. ¿Por qué nuevamente la sede es Madrid?

El TAS posee su casa madre en Suiza pero suele llevar sus audiencias a otras ciudades. En este caso lo primordial para el cambio fue que ambos clubes decidieron contratar estudios de abogados de España para encabezar la demanda y la defensa respectivamente. Boca va respaldado por Pintó Ruiz y Del Valle, un reconocido bufete en materia de reclamos deportivos que tiene sedes en Barcelona y Madrid. En tanto que a River los representa Senn y Ferrero, uno de los de mayor nombre a nivel mundial que llegaron a defender a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos.

4. ¿En qué lugar de Madrid serán las audiencias?

Las oficinas de La Liga, ubicadas en la calle Torrelaguna 60, dentro de un edificio que tiene 4300 metros cuadrados a disposición del imperio que maneja Javier Tebas, el presidente de uno de los torneos más importantes del mundo.

5. ¿Qué día y a qué hora comenzarán las audiencias?

Mañana desde las 10 de la mañana de España (5 am de Argentina), comenzará el movimiento de dirigentes y abogados. Se espera que haya dos reuniones, martes y miércoles, y cada una de ellas puede durar cerca de ocho horas según estimaciones.

6. ¿Cuál será el foco principal de estos encuentros?

Además de los reclamos de Boca y la defensa de River, el tribunal tomará testimonio a diferentes testigos. Si bien no trascendió el listado de las personas que deben declarar, pudo saberse que algunos serán jugadores que sufrieron lesiones y agresiones arriba del micro que trasladaba al plantel de Boca. Estos son convocados a través de una videoconferencia ya que no estarán en Madrid.

7. ¿Cómo se compone el tribunal suizo?

Será un trío liderado por el italiano Massimo Coccia, secundado por el chileno Juan Pablo Arriagada y el suizo Andras Gurovits. Estos dos últimos fueron propuestos por Boca y River, respectivamente, lo cual no significa que los defiendan sino que los clubes tenían derecho a elegir a un integrante del tribunal. Los tres hombres que se encargarán del veredicto final cuentan con una amplia experiencia en este tipo de litigios.

8. ¿Quiénes más estarán presentes en las reuniones?

Junto a Rodolfo D'Onofrio viajó Gonzalo Mayo, asesor letrado del club de Núñez. En tanto que a Daniel Angelici lo acompañará el abogado Mariano Clariá. Además estarán los representantes de los prestigiosos estudios de derecho deportivo en España.

9. ¿Con qué sensaciones entran a las audiencias Boca y River?

Rodolfo D'Onofrio se disculpó ante este medio porque no quiere hacer declaraciones públicas hasta el final de las audiencias. Los dardos dialécticos fueron quedando a un lado y se someten a estas reuniones con mucho respeto y algo de escepticismo. Es curioso, pero según comentan desde el lado de Boca, la expectativa no es del todo positiva. Ante la consulta a un referente del derecho deportivo con varias presencias en litigios frente al TAS, la primera impresión es que el fallo deportivo no se revertirá por el efecto negativo que produciría que a River le saquen la Copa que ganó en la cancha.

10. ¿Cuándo se expedirá el TAS?

No hay una fecha precisa pero se sabe que no será ni el mismo miércoles ni al día siguiente. El tribunal arbitral suizo podrá tomarse hasta algunos meses más tras haber escuchado a los testigos y a los representantes de ambos clubes en las calurosas jornadas que se avecinan en Madrid.