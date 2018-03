Desahogo. Gonzalo Higuaín se refirió a los comentarios que constantemente recibe, ya sea en la Selección como así también en la Juventus italiana.

Gonzalo Higuaín fue clave en la serie de octavos de final de la Juventus ante Tottenham en la UEFA Champions League, debido a que convirtió dos goles en la ida y uno a la vuelta, de cuatro del resultado global. Por esta razón y los buenos rendimientos del ex River en la presente temporada con el elenco juventino, Sampaoli determinó que vuelva a la Selección argentina luego de que no fuera citado desde junio de 2017 (amistosos de la Albiceleste ante Brasil y Singapur).



Comenzó explicando la rabia con la que celebró su gol al Tottenham. "Era un momento complicado, estábamos eliminados y necesitábamos algo así. Era el gol que nos metía otra vez en la eliminatoria y por eso lo celebré así, de esa manera", explicó el "Pipita".



"Llevo muchos años en los que me da igual lo que se diga. Las críticas destructivas me entran por un oído y me salen por el otro. Los que intentan aportar, los escucho", continuó diciendo Higuaín. "Tampoco hago mucho caso de los elogios. Mi máxima siempre ha sido la misma y no es otra que el trabajo en silencio. Voy, entreno, estoy con el grupo y nada más. Lo que se diga me da igual", expresó.



Además, "Pipita" consideró que es vital que Dybala esté al 100% para que el equipo funcione. "Necesitamos que esté a tope y el gol va a venirle muy bien a él y por supuesto al equipo, que es el gran objetivo. Ha tenido problemas físicos y los está superando. Cuestión de tiempo porque calidad tiene toda la del mundo", dijo, sobre su compatriota.



En el cierre de la entrevista, Higuaín culminó hablando de la "Albiceleste", a la que volverá. "Feliz por eso. Dos partidos importantes, uno de ellos ante España, que serán una buena oportunidad de mostrar el potencial de Argentina de cara al Mundial. Disfruto con la selección y todavía quedan retos importantes", explicó.



"Con humildad, pero aspiramos a todo, pero primero los dos amistosos de este mes y después a pensar en el Mundial. Calma", dijo, sobre las aspiraciones argentinas de cara al Mundial de Rusia, donde es prácticamente un hecho que tendrá un lugar.