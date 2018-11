Las imágenes de los incidentes que tuvieron lugar a las afueras del estadio Monumental en la previa de la Superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors traspasaron las fronteras. Los principales diarios del mundo se hicieron eco del ataque al bus de Boca Juniors, pero también hubo mensajes de estrellas del fútbol.

El ex futbolista español Carles Puyol utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre los sucesos violentos: "Qué pena las noticias que llegan de Argentina… Así no se vive el fútbol. ¡¡VERGÜENZA!!!", escribió el ex capitán del Barcelona FC.

Qué pena las noticias que llegan de Argentina... Así no se vive el fútbol. VERGÜENZA!!! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 24 de noviembre de 2018

Otros ex figuras del fútbol mundial que se han pronunciado sobre los percances fueron el ex futbolista colombiano Jorge Bermudez y el argentino Gabriel Bastistuta. "No se debe jugar después de la agresión sufrida por el plantel. Es un no rotundo", sentenció el 'Patrón', ex capitán de Boca.

Por una vez en toda tu carrera como dirigente de @BocaJrsOficial te pido que demuestres tu sensatez y sentido de pertenencia Angelici, debes Suspender el partido. No se debe jugar después de la agresión sufrida por el plantel. Es un NO rotundo. — jorge bermudez (@patronbermudez) 24 de noviembre de 2018

A quien se le pasa por la mente que un jugador profesional de fútbol este expuesto a la locura de la gente,piedra,gases después ir a un centro medico a que lo atiendan y llegue corriendo con la mente despejada para jugar una final de libertadores ? Por Dios. — jorge bermudez (@patronbermudez) 24 de noviembre de 2018

Preparado para ver el partido y tengo que vivir otra vez mas delante de mis hijos un espectáculo desagradable.....hasta cuando ? #CopaLibertadores #Superclasico — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 24 de noviembre de 2018