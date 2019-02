Dominadoras. La uruguaya María Eugenia Silva y la misionera Eliana Moreira llegaron por primera vez a dirigir la Vuelta.

Son dos mujeres integrando el Cuerpo de Comisarios que rigen la Vuelta Internacional a San Juan. Se trata de María Eugenia Silva y Eliana Moreira, quienes por primera vez están dirigiendo la competencia sanjuanina de la que se mostraron sorprendidas por el nivel, por la organización y por el público.

Silva tiene 30 años, es Uruguaya y es comisaria hace 12 años, pero hace cinco que es internacional. Contó que el año pasado dirigió el Tour de L" avenir en Francia y no encuentra diferencias entre esa prueba y esta local: "La organización es la misma, no hay nada que envidiar, esta Vuelta a San Juan tiene nivel europeo", contó. En tanto que Moreira tiene 43 años es oriunda de Posadas y dirige hace más de diez años: "Agradezco que me haya tocado venir acá, es espectacular. No hay detalle que esté librado al azar, es lo mismo que vemos a nivel internacional". ¿Cómo es impartir Justicia en un deporte dominado por hombres? Ellas negaron que exista machismo: "Hemos progresado mucho porque hay cada vez más mujeres. Nos tienen respeto, como debe ser, la mujer ganó espacio en todos los ámbitos", aseguraron.