Campeonas argentinas. Delfina y Pía ya fijaron sus próximas metas. Dibella en correr en Bélgica, y Manzano en ganar los Infanto Juveniles.

El fin de semana pasado, en Rafaela, la delegación de la Federación Ciclista Sanjuanina fiel a su costumbre volvió a ganar el medallero de un campeonato argentino de ciclismo en ruta. En este caso en categorías menores y juveniles. Fueron dos medallas de oro, igual que Sur Correntino, pero como 'la sanjuanina' logró tres medallas de bronce, contra ninguna de la entidad litoraleña; fueron los dirigidos por Armando Ramírez, quienes se trajeron la copa.

Las damas fueron claves con sus triunfos. Delfina Dibella, logró la medalla dorada en la contrarreloj para damas juniors, y Pía Nerea Manzano, ganó el oro en la competencia en línea para las chicas de categorías 2008 y 2009. Las dos heroínas de Rafaela se reunieron ayer en el Parque de Mayo, y ataviadas con sus camisetas de campeonas nacionales, luciendo orgullosas las medallas conseguidas, contaron a este cronista detalles de sus victorias.

Pía, la menor de las dos, ganó su sexta medalla en nacionales, tiene dos de oro en ruta (la de este torneo, y la del año pasado en San Juan), 3 de plata y 1 de oro. Delfina, se trajo dos de Santa Fe, la ya citada de oro en crono, y una de bronce en la prueba en pelotón. Además tiene 1 de plata y otra de bronce, de torneos anteriores.

Ambas tuvieron que sortear alternativas difíciles en cada una de sus carreras. Manzano se impuso en un embalaje masivo, luego de una competencia de 8 giros al autódromo de Rafaela, que fue intensa. 'Se fue a los piques de manera permanente. Yo intenté escaparme dos veces y salieron a correrme todas. lo mismo ocurrió con otras chicas que también buscaron fugarse', explicó la joven vecina del barrio Pedregal, en Chimbas, que es alumna de tercer año en la escuela San Martín, que divide sus días entre las tareas escolares y los entrenamientos sobre la bicicleta.

Por su parte, Delfina, dijo que fue el 'campeonato esperado'. 'Mi objetivo era la contrarreloj, y salí a hacerla con la idea de aprovechar el tramo a favor del viento, y mantener el ritmo en la otra recta donde me pegaba de frente. Fueron 10 kilómetros de mucho esfuerzo y concentración. En la competencia de ruta, se escaparon dos chicas, nadie salió a buscarlas, y faltando dos vueltas (NR: fueron 14 giros, 65 kilómetros) me escapé salí por ellas, pero no pude neutralizarlas', contó la juvenil que estudiará ingeniería en sistemas, pero lo hará de manera virtual porque tiene todo acordado para sumarse a un equipo de ciclismo belga, y viajará a principios de abril al país flamenco.

A pesar de haber logrado lo máximo en el ciclismo nacional, dentro de sus categorías, las dos chicas están listas para afrontar nuevos retos a la vuelta de la esquina. Un par de palancazos más y las medallas doradas ganadas serán historia. Pía y Delfina, por cuyas venas corre la sangre azul del linaje campeón del ciclismo sanjuanino ya se plantearon nuevos objetivos. La más chica en edad y estatura, pero gigante en rendimiento piensa en ganar los próximos Infanto Juveniles, y los Binacionales. La mayor en edad sueña con largar alguna clásica europea y rodar en el pelotón junto a las mejores profesionales del mundo.

> El orgullo del "Planeta" Ramírez

Si alguien conoce bien a las dos campeonas ese es Armando Ramírez, quien desde hace casi dos décadas, esta al frente de las selecciones formativas de la Federación Sanjuanina. El popular 'Planeta' orgulloso del rendimiento de todos sus chicos y chicas, se refirió a las dos campeonas. 'Las dos son un ejemplo por su conducta, a Pía la conozco desde que tenía 5 años, cuando comenzó a correr en los nacionales, este es su segundo título en ruta, y seguro ganará varios más, porque le sobran condiciones y tiene una gran personalidad para entrenar y correr. En cuanto a Delfi, es una chica muy aplicada, que tiene muchas ganas de aprender. Estoy seguro que se destacará donde corra porque también tiene muchas condiciones, es muy humilde y aplicada en los entrenamientos. Siempre está buscando superarse, no se conforma, cada día pretende más'.