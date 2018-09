Su chance. Es la que espera Mauro Icardi, goleador y capitán de Inter, que ya entrena normalmente con el grupo.

Están apuntados como dos de los mejores jugadores a futuro de la Selección. En ellos se basan las esperanzas de volver a formar un equipo que logre funcionar como tal. De Paulo Dybala y Mauro Icardi se habla. El primero se pudo entrenar con sus compañeros por primera vez, ya que se sumó en las últimas horas al plantel en Los Ángeles por un permiso especial que le brindó su club, la Juventus italiana.



En cuanto al goleador del Inter, si bien en un principio se pensaba que no iba a tener minutos, se quedó para pelear por un lugar para demostrar que puede ser el 9 (llevará ese número) de la Albiceleste. Si bien se especulaba que podía llegar a jugar algunos minutos en el segundo amistoso ante Colombia, tampoco hay que descartar que pueda hacerlo ante Guatemala esta misma jornada. Sus ganas serían claves. Icardi tiene muy presente cuando estando Jorge Sampaoli como entrenador decidió no ir a una gira por una molestia física, en un gesto que se cuestionó mucho tanto por el anterior entrenador como sus compañeros. Sin dudas, esa experiencia le hace tener esta decisión actual de estar junto al plantel aunque no sea seguro que pueda jugar algún minuto en uno de los amistosos.



El caso del cordobés es particular. Es que el 10 de la Juventus pidió autorización para poder llegar más tarde porque debía presentarse a declarar en Italia por una causa que su exrepresentante lleva en su contra. Tras entrenarse por primera vez, todo indicaría que podría jugar ante los colombianos.



Dybala viene de haber estado con el plantel en el Mundial pero casi no vio acción. Sabe que este proceso lo tendrá como uno de sus protagonistas.