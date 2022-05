Estudiantes vs. Nacional | Grupo C

Jugaron 10 veces en la historia del certamen continental. Estudiantes obtuvo el 100% de victorias de local contra el equipo uruguayo: 2-0 (1969), 1-0 (1971), 1-0 (2009) y 3-1 (2018). El Pincha es el único puntero e invicto del Grupo C (7 pts.). El cuadro platense ganó en sus últimos 6 compromisos en su estadio. Su defensor Agustín Rogel, quien surgió en las divisiones inferiores del Bolso, estuvo presente en el marcador en los últimos 4 juegos en casa. Nacional sumó 4 de los últimos 6 puntos posibles y es el equipo extranjero con más victorias en Argentina por la Conmebol Libertadores (7).

Colón vs. Cerro Porteño | Grupo G

Cerro Porteño lidera el Grupo G con 7 puntos producto de 2 victorias y 1 empate. Además, el Ciclón de Barrio Obrero se quedó con el primer cruce frente a los Sabaleros: 3-1 (Fernando Romero x2 y Alberto Espínola; Eric Meza). Como visitante, el equipo paraguayo lleva 2 juegos sin ganar ni marcar goles. Colón ganó 5 de los últimos 6 partidos de local en la historia de la Copa Libertadores (sus únicas derrotas en el Cementerio de los Elefantes fueron ante River por la edición de 1998).

Talleres vs. Flamengo | Grupo H

Flamengo conserva su andar perfecto en el Grupo H de la Libertadores 2022. El Mengão ganó 9 de los últimos 10 juegos en la Copa y acumula 10 encuentros sin caer fuera de su estadio. Bruno Henrique intervino en 7 de los últimos 11 festejos del Rojinegro de visitante (3 tantos y 4 asistencias). Talleres se impuso por la mínima diferencia en sus 2 PJ de local por la Fase de Grupos actual en donde Matías Esquivel participó del gol: vs. U. Católica (asistencia) y vs. Sporting Cristal (anotación). El Matador lleva 5 partidos invicto en casa (3PG-2PE) y su única derrota fue 0-1 ante Club América en 2002.

Always Ready vs. Boca | Grupo E

Boca buscará sus primeros puntos fuera de casa por el Grupo E. El Xeneize presenta una racha de 5 partidos sin ganar ni marcar a domicilio por la Conmebol Libertadores (1PE-4PP). Su último triunfo fue en suelo boliviano: 0-1 a The Strongest (Sebastián Villa) en 2021. El cuadro argentino lleva 10 partidos sin perder ante clubes de Bolivia (7PG-3PE). Always Ready cosechó sus 4 puntos en la Fase de Grupos en condición de local. Marcos Riquelme (Always Ready) es el jugador con más tantos de penal (2) en la actual edición.

Fortaleza vs. River | Grupo F

River conserva el andar perfecto en el Grupo F de la Conmebol Libertadores 2022. Su última caída fue en territorio brasileño: 3-0 vs. Atlético Mineiro (2021). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, el Millonario encabeza el ranking global de pases correctos en la Fase de Grupos (1400). Fortaleza sumó 3 puntos en lo que es su primera experiencia en la historia del certamen continental (2-1 vs. Alianza Lima). El equipo dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda marcó el 100% de sus goles (3) de jugada y durante los segundos tiempos.

RB Bragantino vs. Vélez | Grupo C

No se sacaron ventaja en el primer partido cuando igualaron 2-2 en el José Amalfitani de Liniers (Matías de los Santos y Natan e/c; Ytalo x2). Bragantino ganó en su único partido de local en su primera e histórica participación en la Copa Liberadores (2-0 vs. Nacional). Por el contrario, Vélez no conoce la victoria en la edición actual (1PE-2PP) y acumula 2 derrotas seguidas fuera de su estadio (3-1 vs. SC Barcelona y 4-1 vs. Estudiantes). Su último triunfo de visitante fue en Chile: 0-2 vs. Unión La Calera (2021).