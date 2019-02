No sorprende. El altísimo nivel de Daniel Zamora ya no llama la atención. Ayer saltó a liderar la general de mejor argentino. Además se consagró en las metas de montaña.

Salvando a Dani Zamora que nuevamente tuvo un gran día, se coronó en la General de metas de montaña y se ubica como el mejor ciclista sanjuanino y argentino, los demás competidores locales tuvieron un día negro. El triunfo del colombiano Anacona del Movistar prácticamente catapultó las chances que tenían los representantes locales por coronarse en la prueba.



Quizás las especulaciones fueron las que los sacaron de la pelea. No llama la atención el altísimo nivel de los europeos pero sí resulta llamativo que los candidatos locales hayan terminado tan lejos de la punta. Que si debían atacar antes o no, o que si gastaron las energías antes de tiempo, eso no se puede afirmar pero lo cierto es que quien terminó salvando el día fue Zamora. El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima culminó 18vo a 1m10s del ganador y en la general se ubica 14to a 2m07s. Así Zamora lidera la general de argentinos que hasta ayer por la mañana dominaba Laureano Rosas. El ciclista de Mardan no tuvo su mejor día y culminó a 14m09s, pasando del octavo puesto en la general al 77mo puesto. Lejos sí, pero seguramente el florense buscará hoy tomarse revancha tratando de ser protagonista y por qué no, tratar de ganar una etapa. Los otros sanjuaninos tampoco pudieron dar el golpe: Ricardo Escuela de la AVF culminó 23ro a 1m17s y está en la general 16to pero a 2m26s. Mientras que su compañero Nicolás Tivani intentó cortarse pero no aguantó el ritmo y terminó 27mo, manteniéndose en la general 21ro a 2m39s. Daniel Díaz, de la Municipalidad de Pocito, que también llegaba con intenciones de dar el batacazo, llegó a 2m09s de Anacona y ahora está en la general en la posición 24 a casi tres minutos. El que sí tuvo una remontada considerable fue Mauricio Graziani, de la Municipalidad de Pocito. El rawsino completó el duro parcial a 2m09s del ganador y escaló en la general hasta el puesto 22. "Por ahí el resultado no se nos dio pero rescato la unión de este grupo. Trataremos de mantener a Dani Zamora como mejor argentino y por qué no, intentar posicionarlo más arriba", contó Tivani.



Los locales no tiran la toalla. Es "su" Vuelta y hoy irán de nuevo buscando ser protagonistas.

Intentó. Nico Tivani trató de cortarse pero no aguantó.

No pudo. Laureano Rosas resistió pero no pudo dar el golpe como lo tenía planeado. Perdió su lugar en el top ten de la general.



Una cita veloz

La penúltima etapa de la 37ma Vuelta a San Juan tendrá punto de partida y llegada en el autódromo San Juan-Villicum. Será un viaje de 153 kilómetros que llevará a la caravana multicolor por rutas de zonas eminentemente agrícolas con largas y llanas rectas. Saldrá de Albardón, cruzará por Angaco, San Martín, Caucete, 9 de Julio y tocará 25 de Mayo, para retornar hasta la flamante pista albardonera.



Como ha quedado la clasificación general, con preeminencia de rodadores en los primeros 15 lugares, todo parece indicar que al Movistar le alcanzará con no dejar que se le escapen sus rivales directos, porque las bonificaciones las pelearán los "galgos" que no están lejos en tiempo.

Eslovaco molesto

Peter retornó rápido

No sólo los locales tuvieron un día negro: Peter Sagan, del Bora, pretendía tener una mejor jornada pero llegó 84to. Apenas terminó, partió rumbo a San Juan.