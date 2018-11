Promociones. En algunos café de la peatonal harán promociones. Durante la semana las mozas invitaron a la gente a ver el partido en los locales.

Llegó el día esperado por los hinchas de Boca y River. A las 17 se paralizará gran parte del país para ver la histórica Final de la Copa Libertadores. Y en San Juan, los empleados de comercio no quieren perderse ni un segundo de este gran partido. Es por esto, que muchos comerciantes del microcentro sanjuanino pondrán en juego varias estrategias para disfrutar esta tarde. Pedir prestado un televisor y abrir las puertas de los locales un poco más tarde de lo habitual son algunas de las estrategias de los empleados de comercio que quieren ver la gran final. Otros comercios como cafés y confiterías pusieron pantallas para que los hinchas puedan ver el partido en los locales. Y algunos hasta harán promociones para que la gente consuma bebidas y comidas durante la final.



La opción menos usada y si se quiere la más aceptada por los empleados es la de postergar la apertura para que los trabajadores puedan ver el partido en sus casas. Si bien muchos dueños de locales dijeron que no pueden darse el "lujo de abrir más tarde por un partido de fútbol", hubo otros que no dudaron en cambiar el horario. "No va a haber nadie en el centro", "somos fanáticos del fútbol y no pensamos perdernos el partido" y "no sirve abrir temprano si igualmente la gente viene al centro después de las 19 por el calor", fueron algunas de las razones que dieron los empleados que se sintieron "bendecidos" por poder entrar más tarde a trabajar.



Con un poco de angustia y algunos hasta con bronca, los trabajadores del microcentro dijeron que no quieren perderse el partido por nada en el mundo. Si bien para los empleados de comercio la forma ideal de ver el superclásico sería estar sentados en cómodos sillones, tomando mate o compartiendo una picada con amigos, son conscientes que no pueden. Es por esto que pusieron a trabajar el ingenio para poder disfrutar del clásico del fútbol argentino, que esta vez cautivará a todo el mundo. "Mi compañera traerá la antena y yo el televisor para que podamos ver el partido", dijo Leonardo Calivar, de un local de la peatonal Rivadavia, quien además se alegró de que su compañera es de Boca como él. Al igual que ellos, hubo trabajadores que hasta pidieron televisores a vecinos para poder tener en sus comercios y otros que usarán las pantallas de los locales en las que habitualmente pasan publicidades de los productos que venden, para ver la final. Mientras que en las casas de venta de electrodomésticos pondrán el partido en todos los televisores. "Si hay mucha gente en la calle, es posible que bajemos las persianas del local para evitar lío", dijo el encargado de uno de estos comercios.