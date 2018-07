En la mañana de hoy se realizó la presentación de la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Enduro organizada y fiscalizada por CoNaE (Comisión Nacional de Enduro), CAMoD (Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo) y ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro y Rescate). La fecha es coincidente con la 4° del Campeonato Sanjuanino de Enduro, por lo que se espera una concurrencia de unos 200 pilotos entre ambos campeonatos.

Este fin de semana los sanjuaninos disfrutarán de los mejores pilotos de Argentina, tales los casos del salteño Nicolás Kútulas, actual Campeón Argentino y puntero del Campeonato en la categoría principal, la Senior A, como así también su escolta, Franco Ayuso y los principales pilotos de la Senior y de todas las categorías del Argentino. Vuelve a correr en el Enduro nacional Luciano Benavides, quien debutó en el Dakar este año en el equipo Yamaha y lamentablemente debió abandonar luego de sufrir una caída.

A los pilotos nacionales se suman nuestros representantes, Fernando “Peluca” Hierrezuelo, múltiple campeón sanjuanino de Enduro, y que actualmente marcha en 6° lugar en Senior A del Argentino y convocado a la preselección Argentina junto a Juan Cruz Martínez, campeón sanjuanino Junior, y que participó de los Six Day en Francia 2017 y es el piloto argentino más joven en correr un Six Day. Otra gran novedad es la presencia de Kevin Benavides, que es el mejor endurista argentino y uno de los más importantes del mundo, múltiple campeón nacional y piloto oficial Honda en el Dakar, logrando un 4° lugar en el 2016 y un 2° puesto en 2018, siendo el mejor argentino en motos en la historia del Dakar. Kevin vienen entrenando para sus compromisos en el rally raid y no estará corriendo por el Nacional de Enduro, pero su presencia es de gran importancia en el ambiente local y nacional.

Cabe destacar que Augusto “Chino” Freytes, entrenador de la Selección Argentina de Enduro, aprovechando la fecha nacional y que los 20 integrantes de la Pre selección Argentina estarán en San Juan compitiendo en forma individual, convocó a dos días de entrenamientos en nuestra provincia, que se realizarán el lunes 16 y martes 17, posterior al fin de semana de competencia, y de los que participarán los dos sanjuaninos preseleccionados, tales los casos de Fernando Hierrezuelo y Juan Cruz Martínez.

La competencia largará el domingo a las 9:30 hs y bajo la modalidad FIM, con circuitos o test, se han montado dos test que los pilotos deben recorrer en 4 ocasiones: el Cross Test en el Predio de ASER y el Enduro Test en Punta Tabasco. El sábado se realizarán inscripciones y reconocimiento de los circuitos (caminando), pero con un área de entrenamientos de 15 a 17 hs en el Circuito de ASER en Ullúm. La entrada es libre y gratuita.