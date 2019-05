Diego Armando Maradona es el actual entrenador de Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México, pero su contrato finaliza a fines de junio y el astro argentino tiene intenciones de renovar, pero impuso sus condiciones y exigencias innegociables. "Si Jorgito (Jorge Hank, presidente del club) me dice que con algo no llega, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", aclaró el exjugador y DT de la Selección Argentina en una entrevista con Univisión.

"Yo les pido un proyecto de dos años, con un presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", agregó el 10.

Hasta la fecha, el contrato de Maradona se firmaba por 6 meses y ahora exige uno de 24. Disputó dos torneos y en ambos cayó en la final ante San Luis de Potosí, que ascendió a la Liga Mx. Además, durante el último mercado de pases, el Diego estuvo en Buenos Aires tratando una hernia abdominal, por la que tuvo que ser intervenido, y de los refuerzos se encargó la dirigencia. Este vez, quiere ser él el que decida quien se queda y quien se va. ¿Seguirá en el Gran Pez?