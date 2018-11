En sintonía. Daniel Angelici y Rodolfo D"Onofrío coinciden en que no quieren visitantes en las finales de la Libertadores.

La bomba explotó el viernes por la mañana y pasó de todo después de que Mauricio Macri tuiteara su idea de tener visitantes en el superclásico y después confirmalo en una radio. Sorprendió incluso a gente del Gobierno y a los presidente Daniel Angelici y Rodolfo D"Onofrio. Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo ayer que "garantizamos la seguridad", voces de Boca y de River confirmaron extraoficialmente que no habrá visitantes. Mientras Bullrich y el Gobierno quieren dejar en claro que se puede jugar sin problemas con 4.000/5.000 visitantes, los clubes no quieren hacer la prueba. Angelici dijo que "es muy probable que se juegue sin visitantes" y otra fuente de peso contó que "hay un 99,9% de que se juegue sin visitantes". Y de River también afirmaron lo mismo, que cada partido será con equipos locales solamente. Es más, Rodolfo D"Onofrio dijo durante el partido frente a Estudiantes que "River no está preparado para recibir visitantes en el corto plazo, de hecho hicimos algo en la Centenario exclusivamente para los locales. Sólo cuando vienen del exterior, pero no con los equipos de acá. Es raro que Central-Newell"s se haya jugado sin gente y en Capital y que el River-Boca vaya con visitantes. El Presidente dijo que los que deciden son los clubes...".

Cónclave

Definición

Angelici y D"Onofrío tendrán mañana una charla fundamental para ratificar la idea de jugar ambas finales sólo con hinchas locales. Habrá que ver si el Gobierno nacional hace un último intento.