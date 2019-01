"El sábado 26 de enero, Josette Bernard estaba haciendo su paseo habitual, alrededor de las 17 horas, en la playa de Surtainville (Canal) cuando vio un objeto gris y cuadrado", informó el diario La Press de la Manche que entrevistó a la mujer.

Bernard informó de inmediato a la gendarmería marítima de la comuna francesa Cherbourg, que se apersonó al día siguiente. "Ellos vinieron aquí y recuperaron los restos", contó.

Justamente ese domingo, cerca de las 17:30, Camille Leblond salió a pasear a su perro por la playa de Baubigny, cerca a la de Surtainville, cuando se encontró con una situación similar.

"Estaba paseando a mis perros en la playa. Al principio, pensé: 'Debe ser un pedazo de bote. Eran las 5:30 pm, cerca del camping Bel Sito, es el acceso principal a la playa de Baubigny', contó al medio francés.

Ambos restos se tratan de cojines que pertenecerían al Piper PA-46 Malibu del que aún se desconoce el paradero, a más de una semana de su desaparición.

"Pensé: 'si fuera mi hermano el que estaba en el avión, me gustaría que las personas encontraran pistas para advertir'. Cuando llegué a casa una hora más tarde, llamé a la Gendarmería de Barneville-Carteret. Me dijeron que iban a recoger los escombros. De hecho, mis padres me confirmaron que lo habían hecho", relató Camille Leblond.

Estos hallazgos, se realizan días antes de que comience la búsqueda submarina del avión. Según la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos británica (AAIB), la búsqueda ahora se centrará en un radio de búsqueda prioritaria de cuatro millas náuticas cuadradas. La misma comprenderá el fondo del mar.

"Hemos identificado un área de búsqueda prioritaria de cuatro millas náuticas cuadradas. Contratamos un motor de búsqueda especializado para realizar una investigación submarina de los fondos marinos", sostuvo un vocero de la AAIB en conferencia de prensa.

El futbolista argentino de 28 años partió el lunes pasado desde territorio francés hacia Gales para sumarse a las filas del Cardiff y comenzar su periplo en la Premier League. Pero el avión que tenía como piloto a Dave Ibbotson solicitó aterrizar antes de tiempo por motivos todavía desconocidos y luego desapareció del radar.

Las autoridades comenzaron entonces una búsqueda marítima y aérea hasta definir su detención oficialmente, el jueves 24. Allí, la familia de Sala inició una campaña para recaudar fondos a las que se sumaron decenas de futbolistas. Con la ayuda de donaciones que solventaron los gastos y los trabajos se reanudaron el sábado.