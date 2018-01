"Me preocupa porque está peor que el de Huracán. Veremos cómo se va recuperando porque nosotros intentamos jugar a algo que, si no tenemos el beneficio de tener un buen campo, vamos a tratar de tener que cambiar. Algunos equipos no necesariamente necesitan jugar con la pelota como sí intentamos nosotros". Así de molesto se mostró Marcelo Gallardo luego de la derrota en Parque Patricios.

Y este lunes por la mañana, Sportia accedió a imágenes exclusivas del estado del campo de juego de River y se entiende el porqué del enojo del Muñeco. ¡Mirá cómo está!