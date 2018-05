"Me siento más confiado y seguro de mí mismo. A diferencia del Mundial anterior, esta vez la experiencia me permite encarar todo de otra manera e incluso transmitirle tranquilidad a los que van por primera vez", señaló el rugbier Juan Pablo Castro. El sanjuanino se alista para viajar a Francia, este sábado, para disputar el Campeonato Mundial M20 con Los Pumitas. Será su segundo torneo consecutivo y a sus 19 años aún tiene chances incluso de jugar un tercero, que sería inédito en la historia del rugby local.



Castro, surgido en el San Juan RC, logró mantenerse en gran nivel desde su primera convocatoria en 2017 e irá por un nuevo desafío mundial. El año pasado en Gales fue fullback, ahora jugará como centro pues así se lo pidieron los entrenadores. "Llegamos mejor que en 2017. No sufrimos lesiones previas y logramos mantener un esquema sin variantes durante la preparación. Trabajamos mucho en defensa y tenemos un grupo consolidado", señaló.

Los Pumitas entrenarán en París durante ocho días antes de trasladarse a Narbonne, sede del debut.

Argentina integra grupo con Inglaterra, Escocia e Italia; a la segunda fase clasificarán los primeros de cada zona y el mejor segundo. "Inglaterra será el rival más duro de los tres y lo enfrentaremos en la primera fecha. Sin dudas que será el juego más importante de la zona. El objetivo es ganar la fase regular, así que ganar el partido ante los ingleses será clave para conseguirlo", aseguró.



Por su parte, Castro indicó que con 10 de sus compañeros van por el segundo Mundial consecutivo, aunque advirtió que la experiencia no será excluyente para lograr mejores resultados. "La experiencia sirve, sin dudas, pero es más importante la preparación. Se puede tener mucho bagaje, pero si la preparación no es buena seguro que en el Mundial la pasás mal. Nosotros nos hemos preparado muy bien y deseamos que los resultados nos acompañen", indicó el rugbier sanjuanino.



Hasta ahora, sólo Juan Cruz Guillemain disputó dos Mundiales con Los Pumitas, por lo que Castro igualará esa marca. Y, por su edad, en 2019 podría extender el registro si es que logra continuidad.