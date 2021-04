¿Cuál es el panorama de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a 100 días de su inicio? El Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador y el gobierno japonés preparan protocolos, vacunación masiva para los atletas y manuales de conducta, pero el aumento de los casos, las nuevas variantes de coronavirus, y la situación sanitaria a nivel mundial siguen generando incertidumbre. Los Juegos, postergados por un año a raíz de la pandemia y que se reprogramaron entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021, van a ser atípicos: no tendrán público extranjero y habrá aforo reducido y limitación de las actividades. Pero van a realizarse sí o sí, según el COI y las autoridades en Japón, que vienen desmintiendo cada rumor de cancelación, en especial el que publicó el diario británico The Times el 21 de enero último. Los miles de millones de dólares en transmisiones de televisión están asegurados. Por el momento, el único país que desistió de participar por el Covid-19 fue Corea del Norte. El presidente del COI, Thomas Bach, se comprometió a comprar dos vacunas adicionales para la población del país al que corresponda el deportista que reciba la dosis provista por el Comité Olímpico Internacional, tras un acuerdo con China. "Lo fundamental es que los atletas, si se puede y tienen la voluntad, estén todos vacunados. Desde el COI vamos a financiar las vacunas excedentes que hagan falta en los países, entendiendo que cada Estado es la autoridad de aplicación. Pero si no hubiera suficientes vacunas, el COI va a garantizarlas en aquellos países más comprometidos con el acceso a ellas para que los atletas, si así lo desean, se puedan vacunar junto con toda la comunidad olímpica", aclaró el alemán Bach.

Gran delegación

Argentina es uno de los países con más deportistas clasificados para los Juegos ya que tiene varios equipos que lograron plazas: los dos de hockey sobre césped, los dos de vóleibol, fútbol, handball, básquet y rugby masculinos.

Por el momento son 146 atletas clasificados en 19 disciplinas, siendo la segunda de Sudamérica, detrás de Brasil.