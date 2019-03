Una maldición. Sportivo en Corrientes perdió a Cano, quien al igual que Miranda hace poco más de un mes debutó y sufrió una lesión. Las lesiones son una preocupación extra en Puyuta cada semana.



Desamparados cayó ante Boca Unidos de Corrientes y complicó su clasificación a la Segunda Fase del Federal “A”. Pero esa derrota que lo obliga ahora a ganarle a Huracán Las Heras el próximo domingo, no es la única preocupación en Puyuta. Sportivo tiene otro mal que lo aqueja fecha tras fecha y son las lesiones. Ante el equipo correntino hubo tres jugadores que las terminaron padeciendo y en total, en lo que va del campeonato fueron cerca de una docena los futbolistas que debieron pasar por el médico, otros incluso, también por el quirófano.



En Corrientes, el equipo de Víctor Hugo Andrada tuvo el saldo de tres lesionados: sin dudas la baja más sensible fue la de Carlos Cano. El pibe oriundo de Santa Fe que llegó hace unos meses a prueba y terminó convenciendo al entrenador, debutó ingresando en el complemento pero su debut no fue el esperado. Si bien hoy se realizará la resonancia, se trataría de una distensión de ligamentos laterales de su rodilla derecha que le demandaría un tiempo considerable de recuperación. En tanto que el delantero Wilson Albarracín ni siquiera pudo completar el primer tiempo: sufrió un esguince en su rodilla derecha y de su evolución en estos días, dependerá si podrá o no ser tenido en cuenta para el trascendental choque ante el Globito. El delantero puntano ya había sido baja hace unas fechas atrás por una inflamación en los tendones.



Otro jugador que no pudo terminar el partido fue el defensor Alfredo González Bordón, el central de Sportivo sufrió un golpe en la nuca que le impidió continuar el juego pero está a disposición del técnico para este domingo.



De esta manera, este problema continúa aquejando a Desamparados. Haciendo un repaso durante todo el campeonato desde que comenzó el certamen varios fueron las bajas por lesiones de distinta gravedad. Facundo Torres con una rotura de ligamentos de la que todavía continúa recuperandose, Carlos Rojas con ese mismo problema del que ya se recuperó y está a disposición, y Emilio Ochoa con una severa lesión en el talón de Aquiles en la primera fecha del torneo, sin dudas fueron las más graves.



Un caso aparte fue la lesión que sufrió el delantero Pablo Miranda. El “Pájaro” que llegó como refuerzo este año para esta instancia, sufrió un esguince de tobillo en el choque ante Estudiantes de San Luis por Copa Argentina y ni siquiera pudo debutar en el Federal A. Ahora se encuentra con trabajos de fortalecimiento y su recuperación avanza a buen ritmo. Carlos Fondacaro recibió el alta médica el jueves después de sufrir una contractura en el soleo (debajo del gemelo) que le demandó dos semanas de recuperación pero podrá ser de la partida ante Huracán. Anteriormente, ya sea por desgarros, contracturas o esguinces, también habían sido bajas Pablo Jofré, Jonatan Lastra, Nicolás Marquevich, Nicolás Sottile y Mauricio Aubone. Afortunadamente ya se recuperaron y están todos a disposición de “Copito”.



Sabiendo la trascendencia del choque del domingo (17.45 horas), Andrada recuperará a Silvio Prieto, quien estuvo ausente en Corrientes por problemas personales, también a Fondacaro ya recuperado y a Pablo Jofré junto a Jonatan Lastra quienes ya cumplieron la fecha de suspensión y podrán ser de la partida en un encuentro clave en el que Sportivo debe ganar o ganar.