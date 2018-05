El entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli dará a conocer a primera hora de hoy la lista preliminar de 35 integrantes que exige FIFA para los 32 participantes del Mundial de Rusia 2018, pero lo hará con la mira puesta en la nómina definitiva de 23 futbolistas que comenzarán con los entrenamientos en el predio de Ezeiza el próximo viernes. La idea del entrenador es dar a conocer esos 23 mundialistas el jueves próximo, vale decir un día antes de comenzar con las prácticas que desembocarán en la Copa del Mundo, porque no quiere empezar a trabajar con 35 jugadores para después tener que cortar a una docena de ellos el 4 de junio, día estipulado por la FIFA para la presentación de la lista final. Los argumentos del técnico santafesino se respaldan en una autoconfesada mala experiencia previa cuando dirigía al seleccionado de Chile y pasó por la misma situación de cara al Mundial de Brasil 2014. "En ese momento debí darles explicaciones a todos los jugadores que tuve que cortar a último momento y fueron momentos muy desagradables. Por eso ahora no voy a repetir el mismo error", advirtió.



La información se transmitirá hoy a través de los canales oficiales de AFA, porque no está prevista conferencia de prensa alguna, y el contenido de la nómina será producto del análisis que realizó Sampaoli en esta última gira por Europa en la que se entrevistó con 24 futbolistas. Afinar el lápiz y consultas previas en un círculo áulico que se fue estrechando con el correr del tiempo, sobre todo desde que empezó un llamativo distanciamiento con quien era su mano derecha, Sebastián Beccacece, mantuvieron en vilo al "Zurdo" de Casilda en las últimas horas.



De hecho, y más allá de opiniones a favor o en contra, una fuente de consulta a la que recurrió consecuentemente Sampaoli fue nada menos que el capitán, Lionel Messi.



Algo lógico para algunos e inapropiado para otros, pero en definitiva necesario para él. Lo que también le complica la vida por estas horas al técnico de 58 años es el diagrama previsto para los días previos al debut frente a Islandia del 16 de junio en Moscú, que empieza por un partido de despedida programado para el 29 de mayo ante Haití, en la cancha de Boca Juniors; la partida rumbo a Barcelona al día siguiente y el comienzo de la concentración en el complejo deportivo del club catalán desde el primero de junio. Además, el papa Francisco dio a conocer su voluntad de recibir en el Vaticano a todo el plantel del seleccionado argentino en la previa del Mundial.

Los 23 que cuentan con mayores chances de estar en Rusia son:

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United), Wilfredo Caballero (Chelsea) y Franco Armani (River Plate).



Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Federico Fazio (Roma), Nicolás Tagliafico (Ajax), Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Gabriel Mercado (Sevilla) y Eduardo Salvio (Benfica).



Volantes: Javier Mascherano (Hebei Fortune), Éver Banega (Sevilla), Giovani Lo Celso (PSG), Guido Pizarro (Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham), Ángel Di María (PSG), Lucas Biglia (Milan) y Ricardo Centurión (Racing Club).



Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Juventus), Paulo Dybala (Juventus) y Cristian Pavón (Boca Juniors).



La nómina con los 12 restantes la componen:

Arquero: Nahuel Guzmán (Tigres). Defensores: Cristian Ansaldi (Torino), Fabricio Bustos (Independiente), Germán Pezella (Fiorentina) y Ramiro Funes Mori (Everton).

Mediocampistas: Maximiliano Meza (Independiente), Pablo Pérez (Boca Juniors), Enzo Pérez (River Plate), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisboa, Portugal) y Erik Lamela (Tottenham Hotspur, Inglaterra).



Delanteros: Lautaro Martínez (Racing Club) y Mauro Icardi (Inter, Italia).