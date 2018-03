El Kitefest Argentina 2018 se empezó a vivir a pleno en en el dique Cuesta del Viento, localidad de Rodeo, Iglesia. Allí, se vive una fiesta única en un lugar por demás atractivo gracias al paisaje y al particular viento.

Los mejores riders internacionales (actuales campeones de circuitos mundiales y/o ganadores de campeonatos de saltos extremos) deleitan al público, mostrando sus habilidades y capacidades deportivas.

Esta competencia cuenta con participantes provenientes de distintos países como EEUU, Holanda, Hawai, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, etc). Jesse Richman (dos veces campeón del mundo), Tom Herbert y Rubén Lenten son algunas de las estrellas en esta competencia. También está Sergio Cantangalli, Director del Red Bull King of the Air.