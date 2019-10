El secreto. Para Alfredo Molina, el ingrediente principal de este feliz momento es el trabajo. Faltan horas pero sobran ganas y finalmente, el premio es la concreción de los objetivos.

Técnico, jugador, presidente de liga, director de deportes, concejal electo. Todo en Ullum, su lugar en el mundo. Señales de identidad de uno de los últimos enganches auténticos que disfrutó el fútbol de San Juan y que hoy -a dos años de su retiro- se multiplicó en varias facetas pero todas vinculadas con su gran amor. Es Alfredo Luto Molina, un tipo al que no le alcanzan las 24 horas del día para hacer todo lo que hace. Su primer desafío tras dejar de jugar en Atlético Unión fue la Dirección de Deportes de Ullum. Empezó despacio y hoy tiene a su cargo 12 disciplinas y varias obras en camino que ampliaron la oferta deportiva ullunera hasta incluso llevar el tenis. Y claro, el bichito del jugador no se moría y en el futsal encontró ese espacio y con el equipo municipal entraron en la Primera C de la Liga Sanjuanina, ascendieron en un año y hoy a 5 fechas del final de la temporada acarician en ascenso a la Primera A. El Luto, ahí juega. En simultáneo, surgió hace dos años la chance de reflotar la Liga Ullum-Zonda y se animó. Los clubes de la zona lo buscaron y en noviembre saldrá ya la personería jurídica de la Liga que los pondrá en igualdad de condiciones con el resto de las ligas de la Federación. Pero como si faltara algo más, San Lorenzo de la Villa Aurora lo eligió para comandar su campaña en la Primera B de la Liga Sanjuanina y hoy, con empatar de locales lograrán el histórico ascenso a la A tras 76 años. Ya habían pasado sus experiencias como entrenador del Sub-14 que ganó los Evita provinciales en 2017, luego el campeonato en el Torneo de la Federación. Todos éxitos. Pero este Luto, ese del perfil bajo, ese que nunca hizo demasiado ruido y siempre prefirió el anonimato, tenía otra faceta más y fue la del político para ser concejal electo.

"Es un lindo presente para todos en Ullum y lo disfrutamos trabajando todos los días" ALFREDO MOLINA DT San Lorenzo

Un agradecido de la vida

"Se dieron una a una todas estas cosas. Como que una fue llevando a la otra. Cuando dejé de jugar, el intendente Soler me ofreció la Dirección de Deportes y ahí empezó todo. Dirigir el Sub-14 en los Evita nos hizo conocer más, apareció lo de la Liga Ullum-Zonda y también el futsal. Todo se fue gestando en cadena y terminamos armando este círculo virtuoso al que lo sostiene el trabajo diario. Ese es el secreto para mí. No dejar nunca de hacer cosas. En Deportes, sumamos disciplinas, hicimos obras gracias a la Secretaría de Deportes y ahora, esto tan lindo que es San Lorenzo. Todo el departamento está con el equipo y nos preparamos para vivir un momento lindo. No puedo ser más que un agradecido de la vida, de mi familia, de mi esposa que tanto apoyan para poder lograr todo".

San Lorenzo está muy cerca

En la temporada del ascenso sanjuanino, este fin de semana será definitorio. Habrá primer ascenso o al menos un partido desempate según se de el resultado de San Lorenzo-Centenario Olímpico en Ullum. Y es que el Azulgrana ullunero tiene ventaja y con empatar sería ya de Primera División, aunque en el caso de una derrota tendría que definir el primer ascenso de la temporada ante Centenario Olímpico que está obligado a ganar para forzar esa definición. San Lorenzo concentrará mañana viernes a la espera de este trascendental encuentro después de 24 años de jugar en la B sanjuanina.