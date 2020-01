Pasó el cuarto día del Dakar 2020, que se realiza íntegramente en Arabia Saudita, y, por consiguiente, se cerró la etapa 4 que pautaba un recorrido de 672 kilómetros, de los cuales 453 fueron cronometrados, donde los pilotos partieron desde Neom hasta Al Ula.

Nuevamente fue un terreno complicado, aunque no tanto como el del martes. La caravana abandonó la costa del Mar Rojo para adentrarse en la península arábiga donde predomina el paisaje montañoso, aunque las complicaciones se advirtieron durante la última parte que consistía en atravesar cañones y ríos de arena que dificultaron la navegación. El piloto francés Stéphane Peterhansel logró el mejor tiempo durante esta etapa en autos con dos minutos y medio sobre el qatarí Nasser Al Attiyah y un poco más de 7 minutos sobre su compañero de equipo Carlos Sainz. El español se mantiene primero en la clasificación general con tres minutos de ventaja sobre Al Attiyah, su inmediato perseguidor. El argentino Orlando Terranova no tuvo la mejor vuelta y finalizó la etapa en la décima posición, a más de 22 minutos del primero. Así bajó hasta el quinto puesto en la general con una diferencia con Sainz superior a los 23 minutos. Otro que tuvo un mal desempeño fue el ex fórmula 1 Fernando Alonso quien ahora está 20mo en la general. En motos, el chileno José Ignacio Cornejo ganó su primera etapa del Dakar luego de que la dirección de carrera sancionara con cinco minutos al piloto británico Sam Sunderland por exceso de velocidad. Originalmente, el corredor de KTM le había arrebatado el triunfo a Cornejo a último momento superándolo por 11 segundos en un cierre dramático. Gracias a la sanción, el argentino Kevin Benavides finalizó segundo la etapa a 35 segundos de su compañero de equipo en Honda. De esta manera, Honda mantiene tres de sus cuatro motos en el podio de las clasificaciones generales, aunque las distancias se acortaron. El estadounidense Ricky Brabec continúa primero arriba de Benavides por dos minutos y medio y marcando una diferencia con Cornejo de ocho minutos y medio.



Bajas

El francés Xavier De Soultrait abandonó la carrera tras haber sufrido un grave corte en el brazo, y se suma a la baja de su compatriota Adrien Van Beveren durante la etapa 3. Yamaha perdió a sus dos principales competidores y ahora toda la esperanza de la marca quedó depositada en el argentino Franco Caimi, quien está lejos del líder Brabec.

Quinta etapa: las rocas, la referencia

Hoy se disputará la quinta etapa del Dakar 2020, entre Al-Ula - Ha"il, con un total de 563 kilómetros, de los cuales 353 son cronometrados.

El parcial de esta jornada en Arabia estará marcado por las rocas especialmente voluminosas que servirán como punto de referencia para evitar fallos de navegación que puedan costar caro a los pilotos.

Menos técnicas, pero igual de impresionantes que las dunas, se alzarán ante los pilotos gigantescas colinas de arena.

Los descensos, a veces salpicados por arbustos aislados exigirán afinar aún más la conducción.

Igualmente, se espera una etapa dura y no del todo extensa teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros cronometros, siendo uno de las más bajas durante esta experiencia inédita en Arabia.

Igual, como se sabe, el Dakar depara sorpresas en todo momento. A esperar...