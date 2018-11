Motivada. La sanjuanina a sus 24 años se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de fútbol de Primera División local. Tiene muchos sueños y luchará por cumplirlos.



Ella mamó fútbol desde chica. Hija única, comenzó yendo a ver partidos junto a su papá, del equipo que sea. Hasta que a los 17 años comenzó el curso de árbitro y su primer paso lo dio hace cuatro años siendo asistente en la Primera B. Este 2018 comenzó de la mejor manera para Florencia Lorenzo: debutó como árbitra principal en la "B" y hace siete días hizo su debut en la Primera División del fútbol sanjuanino, siendo la primera mujer que logra eso en la provincia.



-¿Qué significó ese debut de hace una semana?



-Fue muy importante para mí. Fue el premio al enorme sacrificio que vengo haciendo. Mi gran meta es llegar AFA, así que este es el primer paso en el camino para poder lograrlo.



-¿Cómo tomaste la noticia de tu designación?



-El viernes por la noche eran las designaciones en la Liga, cuando me enteré que era designada al partido de Marquesado-Libertad en la Primera A, me puse feliz. No tuve nervios. La noche anterior estuve pensando que tenía que hacer las cosas bien para demostrar que podía ser árbitra de Primera. No sentí los nervios que sí había sentido antes, estaba tranquila y confiada porque me ayudó mucho mi experiencia en la Primera B.



-¿Ahí se hacen los verdaderos árbitros?



-Sí (risas). Es la escuela más dura, porque ahí son partidos difíciles tanto adentro de la cancha como afuera del campo de juego. Esa experiencia que te da la B te forma para la A. Por eso creo que no estuve nerviosa, la chance me llegó en el momento justo, venía trabajando para esto.



-Empezaste muy chica, ¿cómo lo tomó tu familia?



-Sí arranqué a los 17 años motivada por mi papá. A mi mamá al principio le costó aceptar que su única hija haya decidido ser árbitra. El domingo pasado en cancha de Marquesado me fue a ver y después me preguntó: '¿Hija te insultaron mucho?'. Ella se hace problema por esas cosas, pero por suerte me apoya.

"Ser árbitra implica mucho sacrificio: cuidarse en la alimentación, el estado físico y hasta en las salidas nocturnas'.

-Y cómo es eso, ¿hay insultos a pesar de ser mujer?



-Sí. Los árbitros siempre son el detonante en todos los partidos según la visión de los hinchas. En mi caso, quizás por ser mujer, nunca me pasó de sentir insultos de esos que te chocan. Los jugadores dentro de la cancha se cuidan mucho más cuando los dirige una mujer, tienen mucho respeto.



-Las chicas van derribando el machismo...



-Sí y eso es bueno. Cada vez se van sumando más chicas al arbitraje. En Primera de AFA hay como cuatro o cinco chicas de asistentes que es algo histórico para Argentina. En San Juan se van sumando también, hay más de 20 mujeres haciendo el curso para árbitra provincial. Cuando yo arranque éramos dos o tres chicas y ahora tener ese número sirve para demostrar que las mujeres también podemos dirigir.



-Ahora con cuatro árbitros sanjuaninos en AFA, ¿se te abre la chance de dar el salto?



-Ojalá que sí. Vengo trabajando mucho para eso. Hago el curso de arbitraje nacional que me implica viajar todos los meses durante dos años ya sea a Buenos Aires o a Catamarca. Es mucha la exigencia que hacemos los árbitros que por ahí no se ve, pero para ser profesional tenés que cuidarte en la alimentación y en muchos aspectos que quizás nadie los ve. Por eso voy a luchar por mis sueños que es ser árbitra de AFA y después árbitra internacional, pero todo es paso a paso y yo ya di el primero.





Textuales



"Es complicado el curso de arbitraje nacional. Son dos años, el primer año se cursa en Buenos Aires y el segundo año en sedes del país. A San Juan le toca rendir en Catamarca y uno se paga todo".





"Me queda una materia para recibirme de profesora de Educación Física. Fue un doble sacrificio llevar las dos carreras a la par, sin descuidar una ni la otra, administré mis tiempos".





"¿Una referente? Una brasileña: Daiana Munis, la conocí en el Sudamericano femenino que se hizo acá en San Juan. Me gustó mucho el estado físico que tenía, la marcación, la comunicación".

El curso de árbitro provincial se dicta todas las semanas en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol.