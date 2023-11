Fue un cimbronazo en el fútbol argentino y mundial. Las declaraciones de Lionel Scaloni sobre su posible salida del cuerpo técnico de la Selección argentina, terminó destapando una serie de problemas que, presuntamente, se viven puertas adentro de la selección campeona del mundo y que apuntan directamente al presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Chiqui Tapia. Todo el éxito alcanzado por la "Scaloneta" en los dos últimos años terminó tapando la decadencia del fútbol argentino con pésimos manejos arbitrales, ascensos dudosos, eliminación de descensos y maniobras que terminaron ensuciando el deporte más popular del país.

Lo cierto es que la madrugada del miércoles 22 quedará marcada a fuego para los amantes del fútbol argentino. No fue un título obtenido ni mucho menos pero después de un triunfo histórico conseguido por los últimos campeones del mundo ante el archirrival Brasil y en su casa, terminó con el final menos pensado: la continuidad de Lionel Scaloni -acaso el técnico más querido de los últimos tiempos-, en duda. La conferencia de prensa terminó y las transmisiones radiales continuaron hasta varias horas después ya en plena madrugada del miércoles. Fue ahí que comenzaron a saltar "los trapitos al sol" de los posibles motivos que llevaron al "Leonidas de Pujato" a poner al país futbolero en desvelo.

La "interna" de Scaloni con el presidente de la AFA ya se venía murmurando hace rato pero lógicamente cuando el presente es exitoso resulta mejor, -o más cómodo- no destapar la olla. Pero como todo en la vida tiene un fin, esa olla a presión finalmente terminó alcanzando el punto máximo por los dichos de Scaloni. Con un detalle no menor: él buscó contarlos, solito dijo lo que dijo.

Pese a que el entrenador de la selección no dio los motivos, los mismos trascendieron. Primero el desgaste con la dirigencia viene a raíz de la renovación de su contrato, que se estiró bastante más de lo que él pensaba después de haber salido campeón del mundo en Qatar. Además, Scaloni ya no soportó -según cuentan- que no lo escucharan a la hora de tomar decisiones, como cuando más de una vez expresó su negativa para ir a jugar amistosos a China, pero Tapia por compromisos asumidos -económicos- igual los arregló y los campeones del mundo tuvieron que cruzar el mundo para ir a jugar al continente asiático.

Otro punto de conflicto apunta a los premios, afirman que Scaloni recién cobró los premios de la Copa América hace meses y fueron abonados en pesos argentinos y que los premios del Mundial todavía no se cobraron lo que habría causado molestia en el entrenador.

UN PLANTEL QUE LE DIO LA ESPALDA A LA POLÍTICA

La crisis que vive el país fue determinante para profundizar la tensa relación de Scaloni con Chiqui. Las diferencias entre los dos por la política fueron más que evidentes. Quedaron a la vista de todo el mundo cuando Argentina salió campeón del mundo y mientras fuentes de AFA anunciaban que el plantel iría a llevar la Copa a Casa Rosada, el plantel fue tajante en su decisión de no ir y el festejo fue solo con el pueblo argentino.

Esas diferencias de pensamientos continuaron, tanto que en el último tiempo Tapia había manifestado públicamente su apoyo a Sergio Massa y eso fue el determinante. Incluso el día después de las elecciones generales de octubre, una nota viral detalló: "AFA celebró el triunfo de Massa", adjuntando una nota de Massa y Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia y la cara visible del Consejo Federal. Una semana antes del balotaje, desde AFA salió la orden y Toviggino con un posteo en redes bajó línea a los clubes casi obligándolos a que se manifestaran en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tras los dichos de Javier Milei en la campaña. Los clubes del fútbol argentino, como siempre, acataron el mensaje pero la orden de Chiqui también fue para que la Selección también publicara algo. Scaloni se negó y no realizó ningún comentario, ni siquiera en la conferencia de prensa previo a enfrentar a Uruguay cuando prefirió "no opinar del tema", cuando un periodista le preguntó por su posición de cara al balotaje.

En medio de estos cortocircuitos entre empleador y empleado, otra cosa que generó el enojo del DT fue un pedido de Tapia en los últimos días, previo a las elecciones: según el periodista Gustavo Grabia, el mandamás pidió que los jugadores se tomaran una foto en el predio de Ezeiza con el ministro y candidato Massa. Eso finalmente no ocurrió.

Gustavo Grabia cuenta que Massa la semana pasado le pidió al Chiqui Tapia una foto en Ezeiza con los jugadores y éstos se negaron a hacerlo, la presión de Tapia llegó a Scaloni y muchos dicen que ese es el motivo de las declaraciones de ayer de Scaloni...�� pic.twitter.com/E13xAivYh7 — Doctor House (@Bobmacoy) November 22, 2023

LA DECADENCIA DEL FÚTBOL ARGENTINO TAPADA POR EL ÉXITO DE LA SELECCIÓN

El exitoso presente alcanzado por la Selección argentina desde la obtención de la Copa América en julio de 2021 que continuó después con la "Finalísima" y la "Copa del Mundo Qatar" además de devolverle la felicidad a un país, también terminó tapando el mal momento del fútbol argentino. Distintas maniobras fraudulentas y con tinte de favoritismo para algunos clubes con arbitrajes que cada vez son peores, con ascensos dudosos y eliminación de descensos cuando los torneos ya se están jugando o incluso, hasta finalizados, terminaron manchando al fútbol y dejando mucha tela para cortar en cada una de las categorías.

-COPA DE LA LIGA PROFESIONAL:

El torneo que reúne a 28 equipos en la Primera División quedó casi manchado por la poca seriedad con la que se lo tomaron los dirigentes. La conocida frase "lo que se escribe con la mano, se borra con el codo" fue aplicada a la perfección por la AFA de Chiqui. A mitad de año se decidió anular un descenso cuando el torneo ya había arrancado para favorecer a algunos. La cantidad de equipos es visto de forma complaciente por los más chicos, que ven una posoibilidad de jugar en Primera, pero los grandes entienden que lo único que hace un torneo así es resignar competitividad: "Las grandes ligas son de 20, no más", aseguran.

-PRIMERA NACIONAL:

Un caso parecido a lo que ocurrió en Primera División. Si bien el Reglamento estipulaba que habrían tres descensos, a solo cinco días de que se juegue un desempate entre Almagro y San Telmo para resolver quien se iba a enfrentar a Tristán Suárez para dirimir el tercer y último descenso, AFA resolvió la modificación del reglamento y anular el mismo a través de la resolución N° 6379. Lógicamente celebraron estos tres equipos. Vergonzoso.

-FEDERAL "A":

Mucho más vergonzoso que lo que pasó en las categorías superiores fue lo que sucedió en el Federal y que tocó a San Juan de lleno en este 2023. Fue Sportivo Peñarol el equipo por la provincia que entró en la escena. Una interna dirigencial entre su presidente Oscar Cuevas y el resto de la dirigencia produjo que en la pretemporada hayan dos planteles con dos cuerpos técnicos diferentes entrenando a la par. Cuevas, amigo de Tapia, no tenía en ese entonces poder de decisión pero recurrió al presidente de AFA para que sea el Consejo Federal quien decidiera qué plantel iba a jugar y fue el amigo de Chiqui quien ganó la pulseada dejando a todo un plantel sin trabajo durante el 2023.

Ya con el torneo finalizado y cuatro equipos descendidos tal cual lo estipulaba el reglamento, llegó una nueva vida para los equipos que hicieron las cosas mal dentro de la cancha y la eliminación de dos descensos los llevó a los cuatro descendidos a cruzarse entre sí para determinar a los dos descendidos que finalmente terminaron siendo Peñarol y Liniers de Bahía Blanca.

Claro que la cosa no queda ahí. Trascendidos afirman que en Chimbas saben "por sus fuentes" que tanto Peñarol como Liniers serán invitados a disputar el Federal "A" 2024, lo que sería otra mancha más para el fútbol argentino.

-REGIONAL AMATEUR

Con el slogan del "torneo más federal del fútbol argentino" este año se está disputando el Torneo Regional Amateur con la participación de casi 400 equipos del país disputandose solo cuatro ascensos. Sí, una carnicería. Un torneo desgastante para las arcas de los clubes que terminan fundiendo a las instituciones con canchas donde prácticamente no se puede jugar y con jugadores que juegan al fútbol practicamente gratis.

A la vista quedó cuando en San Juan se realizó un "Encuentro de dirigentes del país" en el Cantoni en donde casi no se habló de la situación que vive el fútbol del Interior pero la cita terminó con el discurso de Tapia anunciando el subsidio de 5 millones para cada Liga que dispute el certamen. Los dirigentes respondieron a puro aplauso casi negando la realidad que se vive y conformándose con una cifra que no está ni por cerca de cubrir los costos que exige el certamen.

Párrafo aparte para los arbitrajes, que en todas las categorías, generan polémica cada fecha. No son todos claro, pero la mayoría de las veces con sus fallos terminan favoreciendo a algunos y castigando a otros, cuando realmente quien termina perdiendo es el fútbol.

Claro que esta decadencia no viene desde ahora. La mala organización de los torneos provocó prácticamente que los clubes de provincias terminen casi en ruinas. Habrá que retroceder mucho en el tiempo desde la asunción de Tapia a la AFA donde en su presentación dijo que asumía para "federalizar el fútbol argentino", algo contradictoria si se toma en cuenta que la primera medida que tomó fue la eliminación del Federal "B", provocando que los clubes que caen desde el Federal "A", categoría semiprofesional, terminan cayendo a un vacío, como lo representa el Regional Amateur.

Ahora ¿qué pasará con Lionel Scaloni en la Selección? Nadie lo sabe pero es casi un hecho que intentarán convencerlo para que continúe. Lo que sí es un hecho es que las declaraciones de Scaloni sirvieron para destapar una olla a presión por los pésimos manejos del fútbol y por cuestiones políticas que nada tienen que ver con el deporte que apasiona a todo un país. Chiqui Tapia, que hasta hace 24 horas era incuestionable por todo un país que le agradecía el título del mundo, pasó a estar en el ocaso, ahora repudiado por quienes ya se sacaron la venda de los ojos y pudieron ver la realidad que vive hace tiempo el fútbol argentino.