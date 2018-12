El Shahat recibió la pelota tras un confuso rebote entre un jugador de River y otro del conjunto árabe y, definió ante la salida de Armani. Sin embargo, el árbitro se apoyó en la tecnología y anuló el gol por off-side. Mirá la polémica jugada.

No fue penal para Palacios: Tras una jugada discutible en el área del equipo emiratí, el árbitro italiano Gianluca Rocchi revisó el VAR y determinó que no hubo penal de Exequiel Palacios. El volante, pretendido por el Real Madrid, parece asomar su mano por encima de la cabeza, pero el referí no consideró que la acción mereciera la pena máxima.

El Pity Martínez tuvo la chance de poner a River en ventaja luego de una infantil falta contra Milton Casco que el árbitro italiano sancionó penal. Gonzálo Martínez lo cruzó con fuerza pero la pelota se estrelló en el travesaño.