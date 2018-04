Comienzo. El 12 de marzo pasado, Víctor Hugo Cabello empezaba su segundo ciclo en Desamparados y 40 días después se quedó sin nada.

Cuarenta días al frente del equipo. Planificación, proyectos, refuerzos. Todo encaminado y sin la más mínima señal de algún inconveniente como para truncar este proceso. Pero la decisión de la dirigencia de Sportivo Desamparados dejó al técnico Víctor Hugo Cabello fuera del equipo y con demasiadas preguntas sin respuesta. El entrenador no sale de su asombro pero ese dolor se fue transformando en impotencia y ahora, mientras busca otro destino, exige alguna explicación para su salida.



"Fue todo muy raro. Nunca en mi carrera me sucedió algo así. Llevaba menos de un mes con el equipo y después de un comienzo lógico en el local, empezamos a darle forma a lo que pretendíamos. Empezaron a darse los resultados y de pronto, la dirigencia vino de un día para el otro a decirme que el técnico Andrada (del Federal A) también iba a dirigir el local. Me pareció una falta de respeto hacia mí, mis colaboradores y al club mismo. No hubo otra explicación más que esa y asumí que me tenía que retirar. Pedí despedirme del plantel y cuando se enteraron los jugadores, no hubo uno solo que definiera esto como un papelón. Es poco serio lo que armaron y yo confié siempre en los dirigentes. No firmé acuerdo alguno y hoy pago las consecuencias porque podría hacer valer algún acuerdo escrito. Me sorprendieron mal", contó aún dolido Cabello. Yendo más al fondo del tema, el ahora extécnico de Desamparados ahondó en el manejo que se hace con los técnicos en San Juan: "Yo creo que los entrenadores sanjuaninos están más que capacitados para dirigir categorías superiores. Yo no tengo nada en contra de Andrada, en lo más mínimo, pero sería consecuente que los técnicos de San Juan tuvieran prioridad. Sólo así se puede pensar en construir un equipo con identificación sanjuanina que represente a nuestro fútbol con nombres de acá. Me dolió y sé que son cosas que pueden pasar pero terminar con un proyecto de un día para otro es al menos poco serio". Su futuro es más que incierto porque la plaza sanjuanina está completa y no hay Federales en el resto del país, pero Cabello sabe que la pasión puede más: "Ahora hay que esperar. Me hicieron un tremendo daño pero parece que son las reglas del juego y hay que seguir adelante". Pero antes de eso, quiere respuestas.

Campaña

8 Son los puntos que tiene Desamparados en el Oficial local, con 2 triunfos, 2 empates y una derrota.