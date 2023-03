La Selección Argentina culminó la doble fecha FIFA con dos triunfos, ante Panamá por 2-0 en el Monumental y ante Curazao por 7-0 en el Madre de Ciudades, aunque los partidos fueron la excusa perfecta para seguir festejando el haber sido campeones del Mundial de Qatar 2022, un torneo que empezó con una inesperada derrota ante Arabia Saudita y por el cual Lionel Scaloni pensó en "romper el carnet de entrenador".

"El partido con Arabia es como para romper el carnet de entrenador. Porque los jugadores hicieron todo lo que les dijimos y aun así perdimos", declaró el director técnico ganador del premio The Best al mejor del mundo en diálogo con AFA Estudio. "Es un partido de cada mil. Merecimos ganar el primer tiempo por tres o cuatro a cero, y en dos minutos nos pegaron dos goles que nos costó recuperarnos", agregó.

Scaloni y el enojo por la filtración de la lesión de De Paul

En la previa de los cuartos de final ante Países Bajos, Rodrigo De Paul sufrió una molestia que lo puso en duda. La información trascendió rápidamente y eso le molestó porque podía significar una ventaja al rival. "Rodrigo siente algo en el isquio justo al final del entrenamiento y a la hora y media ya estaba circulando la información. No me gustó que se filtre y estaba enojado en la rueda de prensa. Pero no era con los periodistas. El problema era que Van Gaal ya sabía que De Paul podía no jugar. Son cosas que tenemos que corregir. Era una instancia donde le dábamos una ventaja al rival y no era necesario", aseguró. "Hoy lesionado no podés jugar. El 90% de los jugadores de primera división juega al 80%, ninguno juega al 100%, pero hay unos mínimos y Rodrigo estaba al límite. En la charla le dije que confiaba en lo que me iba a decir y que intente no agotarme un cambio de entrada. Al final los minutos que jugó lo hizo bien, empezó a mermar y lo cambié", agregó.

Di María por izquierda: la estrategia de Scaloni que salió bien en la final

Una de los cambios que llamó la atención de cara a la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, fue la inclusión de Ángel Di María en el ataque pero por izquierda y no por derecha como lo venía haciendo habitualmente.

"Después de Croacia, al día siguiente jugaba Francia con Marruecos. Lo veníamos mirando porque era un posible rival incluso en octavos y lo teníamos visto, sabíamos cosas de ellos y cómo teníamos que jugarle. Ángel venía tocado, no estaba bien. Teníamos dudas para saber qué podía darnos. Que iba a jugar por izquierda lo teníamos claro", comenzó explicando. "Ellos jugaban con línea de cuatro, nosotros poniendo a Alexis entre líneas hacíamos dudar a Koundé y Ángel podía lastimar porque Dembélé no iba a bajar hasta ahí, o lo iba a hacer tarde. No hacía falta probarlo, sino explicarle en la charla qué tenía que hacer. Lo podía hacer", completó.

El Fideo fue el autor del segundo gol luego de una gran jugada colectiva. "Fue una jugada soñada. Todos sabían lo que tenían que hacer en cada momento. En el momento no me di cuenta, solo me enfoqué en la presión de Julián", contó. "El partido completo no lo vi nunca. Veo imágenes que dan vuelta, que me mandan mi hermana y mi esposa. Podíamos haber hecho mejor las cosas, seguramente tendremos que mejorarlo", añadió.

Cuando parecía que el partido estaba tranquilo, Kylian Mbappé se despertó y metió un doblete para que Francia lo empate en un puñado de minutos, algo que le había pasado ante Países Bajos. Sin embargo, en el alargue, la Scaloneta se hizo cargo del golpe recibido y asumió el protagonismo del partido. "Me di cuenta de lo bien que estábamos jugando pero nunca pensé que estaba liquidado, y menos contra ese equipo. Son un equipo muy extraño, que parece que no te domina pero aparecen los jugadores y te complican, pero no fue por confianza, para nada", expresó. "Fue lo mejor que tuvo la Selección en el Mundial, en los golpes que recibimos transformarlos en juego. En suplementario con Holanda fue increíble, con chances de gol, palos. Después que te empaten un 2-0. Con Francia pasó lo mismo. Ellos adentro de la cancha estában tan cómodos, sabiendo que son accidentes y que hay que seguir de la misma manera", cerró.

Scaloni sobre Messi y el pedido de que disfrute el Mundial

"Messi disfrutó, que es lo que tenía que hacer y lo que mejor sabe hacer. El día que no pueda jugar más nos va a costar asimilarlo. Lo disfrutó incluso en los momentos difíciles. Cuando perdimos con Arabia al día siguiente fue el primero en que se levantó. Le dije que no se meta en la cabeza si va a jugar el próximo Mundial o no, que disfrute. Con sus compañeros se lleva bien. Me dio la sensación de que disfrutó en todo momento", dijo.

Qué le dijo a Montiel antes del penal y su relación con los jugadores

El penal que definió el título de la Selección Argentina lo convirtió Gonzalo Montiel, que venía de cometer uno en el alargue. “Venía del penal (de hacerlo), sentía ese cargo de conciencia. Fue mala suerte, pero sentía esa culpa, estaba la final ahí. Fui a decirle que estuviera tranquilo, que no pasaba nada. No le dije que íbamos a ganar por él, no soy vidente, pero sabía que era una garantía. Y nos dio el título del mundo. Es como si hubiera estado marcado", comentó.

Tras la consagración, se quebró justo antes de abrazar a Leandro Paredes, con tiene una gran relación. "Yo ya venía medio quebrado, cuando lo veo a él, ya está. Antes del abrazo yo me destrozo porque lo venía viendo a él. Fueron muchos años juntos, estuvo desde el primer día y culminarlo así es algo único. En ese abrazo resumís todo el tiempo que pasaste juntos. Va a quedar para siempre", prosiguió. "Al ser tan cercanos, todo nos repercute mucho más, lo bueno y lo malo. Todo nos repercute. Si alguno tiene un problema familiar, nos repercute. Nos sentimos uno más. No sentimos que somos entrenadores, que nos apartamos, mandamos... Tienen claro que el bien es el equipo y el rol de cada uno está bien separado, pero a nivel de afecto es increíble. Los quiero un montón y es mutuo", cerró.

Scaloni y qué se siente ser Campeón del Mundo

“Siempre, cuando uno es chiquito, tiene una camiseta de la Selección Argentina. Yo la tengo en la galería de mi casa, arrodillado en la cancha de entrenamiento de Newell’s con ocho años. Eso te da la pauta de los que es la Selección para nosotros. La familia son los que más sufren. Si para ellos la alegría es el doble, espectacular. Y sin duda, para toda la gente de Argentina. Ver el país así es un regalo que nos dio alguien. Sinceramente, ante la situación del país que no está tan bien, ver el abrazo de gente que no se conoce es muy bueno. Si nosotros los hicimos felices por ese tiempo, es lo más lindo que le pudimos dar”, concluyó.