Este miércoles en la tarde, se realizó el pesaje de las sanjuaninas Cecilia Roman y Leonela Yúdica con sus respectivas contrincantes, en la previa de las peleas que se desarrollarán el viernes en el Estadio Aldo Cantoni.

Se trata de la "Doble Defensa de Títulos Mundiales Femeninos" que tendrá como protagonistas a Leonela Yúdica contra la mexicana María Isabel Millán y a Cecilia Román que se enfrentará a la jujeña Julieta Cardozo.

En la ceremonia, se realizó el pesaje de Leonela Yúdica, 12 peleas ganadas (1 por KO), 3 perdidas (1 por KO), que marcó (50,2 Kg.), y que defenderá la corona mosca FIB por octava ocasión ante su rival, la mexicana de Culiacán, María Isabel Millán (50,5 kg)número 5° del ranking FIB y que ostenta un record de 25 peleas ganadas (9 por nocaut), 5 perdidas (2 por nocaut) y un empate.

María Cecilia Román, 14 victorias, 4 derrotas y un empate, acusó en la balanza (53,5 kg), defenderá por 5ª ocasión su título Mundial Gallo FIB frente a la jujeña Julieta Cardozo, 12 peleas ganadas (1 por KO), 3 perdidas (1 por KO) ubicada en el 8° lugar del ranking de la FIB, quien al momento del pesaje marcó (53,0 Kg).

También se realizaron los pesajes de las restantes 3 peleas profesionales, entre:

Emiliano Guevara (69,1Kg) vs Diego Martínez (69,2Kg) – 4 rounds Super Welter

Fabián Álvarez (57,3Kg) vs Brian Martínez (58,9 kg) – 4 rounds Pluma

Diego Silva (56,9 kg) vs Carlos Sardínez (56,8 kg) – 6 rounds Pluma

Las entradas se encuentran a la venta en Boleterías del estadio, a partir del viernes desde las 10 hasta el inicio de la velada boxística que será a las 18 para los 11 combates amateurs y 21 para los combates profesionales.

Valores de las entradas

$100 - General

$200 - Platea Oeste

$300 - Ring Side

Fotos: Daniel Arias - Diario de Cuyo