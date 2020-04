Que el exbasquetbolista, Dennis Rodman era un personaje peculiar es algo que todos sabemos. Además de ser posiblemente el mejor reboteador de la historia en la NBA, ha acumulado polémicas en la cancha y fuera de las duelas. Una de las historias más polémicas de Rodman fue durante la temporada 1997-98 con los Chicago Bulls, retratada en el documental "Last Dance", producido por ESPN. "Cuando Scottie (Pippen) regresó, Dennis quería tomarse unas vacaciones. Fui a entrenar, Phil (Jackson) me dijo: "Dennis quiere decirte algo". Luego Dennis dijo: "Necesito vacaciones". Miré a Phil y respondí: "¿Qué quieres decir?". Él respondió: "Necesita unas vacaciones, tiempo para salir". Le dije: "Phil, si alguien necesita unas vacaciones, soy yo", recordó Jordan. "Miramos a Dennis: "¿Qué vas a hacer?". Él dijo: "Necesito ir a Las Vegas: 48 horas de vacaciones". Le dije a Phil: "Si lo dejo ir de vacaciones, no lo volveremos a ver". En total, Rodman estuvo al menos una semana fuera de los campos en enero de 1998.