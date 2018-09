Se prueba. Andrada analizará en la práctica quién reemplazará a Lastra.

Por la cuarta fecha del Torneo Federal "A" Sportivo Desamparados recibirá el domingo a las 20,30 horas a Racing de Córdoba donde buscará la primer victoria del certamen. Y de cara a ese encuentro el Víbora no podrá contar con Jonathan Lastra. El volante ofensivo fue el autor del gol con el que Desamparados igualó ante Juventud Unida en San Luis y posteriormente salió lesionado. Ayer no estuvo en la práctica y por la tarde los estudios arrojaron que padece un desgarro en el cuádriceps de su pierna derecha lo que le demandará unas tres semanas de recuperación. De esta manera, Lastra se suma a los lesionados Facundo Torres, Silvio Prieto y Emilio Ochoa.



Hoy, Desamparados se entrenará en El Serpentario que luego de ser resembrado, será el escenario para el trascendental choque del domingo ante la "Academia" cordobesa.



Las entradas se pondrán en venta mañana y tienen un valor de 200 pesos (popular), 350 (platea baja) y 420 (platea alta) para quienes no son socios.



Fútbol de chicas



Hoy comenzará el Torneo de Selecciones de fútbol femenino. A las 16.30 en cancha de Trinidad se enfrentarán San Juan-Jáchal. Mañana a la misma hora en Peñarol chocarán Jáchal-Villa Mercedes y el domingo a la 12 en Trinidad cerrarán San Juan-Villa Mercedes.