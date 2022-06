Lautaro Martínez, autor del 1-0 y goleador del ciclo de Lionel Scaloni, expresó hoy su alegría por la victoria sobre Italia en la Finalissima y aseguró que este presente del equipo "no tiene precio".



"Esto no tiene precio, estamos felices por el presente, por el juego y por el grupo. Es interesante e importante lo que pasa adentro", manifestó el "Toro", una de las figuras del equipo en Wembley.



"Todo es increíble, la gente...Es hermoso sentir el cariño. Desde que arrancamos el proceso nos sentimos cerca y eso es un plus más", agregó el exRacing Club sobre el impresionante apoyo del público en Londres.



El delantero de Inter participó en los primeros dos goles de la "Scaloneta".



En el primero, vio que Messi "levantó la cabeza" y pudo entrar para "empujarla" y en el segundo dijo que "tardó" en dársela a Di María pero que el mérito fue "todo" del "Fideo".



A 173 días del Mundial de Qatar, Lautaro admitió que sería "hermoso" que empiece lo más pronto posible pero también advirtió que "faltan un par de meses" y el equipo todavía tiene margen de "mejora".



A los 24 años, el bahiense lleva 20 goles en 38 partidos y es el máximo artillero del ciclo de Scaloni.