El centrodelantero del seleccionado argentino, Lautaro Martínez afirmó que con sus compañeros siempre dejan "todo por la camiseta y para respaldar al entrenador", Lionel Scaloni, tras el éxito de esta noche ante Perú 1-0, en el Monumental, por la 12da fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.



"Cuando salimos a la cancha dejamos todo por la camiseta argentina y para darle respaldo al entrenador", sostuvo el autor del gol de la victoria nacional en declaraciones para la transmisión de TyC Sports.



"Nos sentimos cómodos de cómo se vienen dando las cosas y por eso daremos todo para estar en el próximo Mundial de Qatar", amplió el exgoleador de Racing.



El 'Toro', entre otras consideraciones, estimó que esta vez no pudieron lucirse como contra Uruguay, en la fecha pasada (3-0), "porque Perú cerró bien los espacios y costó el dominio del juego".



"En cambio contra Uruguay había más espacios porque no nos marcaron demasiado y por eso se pudo hacer un juego más fluido y el equipo se lució más", reconoció el atacante de Inter, de Italia.



"Y como en el partido con Uruguay, volví a convertir para dedicárselo a mi familia, que esta noche también vino al estadio a acompañarme, y por eso otra vez me emocioné", resaltó Lautaro Martínez en el cierre.

