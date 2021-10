El delantero del seleccionado argentino Lautaro Martínez fue la figura del equipo en el triunfo por 1-0 sobre Perú por la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 en una noche que tuvo actuaciones parejas y en la que faltó el brillo estelar de Lionel Messi.



El "Toro" fue la llave que tuvo el equipo de Lionel Scaloni para abrir un partido cerrado y por su gol sobre el final del primer tiempo con un gran cabezazo a quemarropa luego de un gran centro de Nahuel Molina terminó siendo la figura de la noche en el estadio Monumental.



Apenas un escalón por debajo aparece Rodrigo De Paul, quien también participó en la jugada del gol y con su despliegue habitual cumplió un partido completo.



Lionel Messi sintió el desgaste del tercer partido en una semana y si bien no tuvo un encuentro brillante su presencia en la cancha alcanza para levantar a los hinchas argentinos.



A continuación el detalle de la actuación individual del equipo argentino:



Emiliano Martínez (6): Tres partidos con la valla invicta. Importante tapada al inicio del partido tras un tiro libre de Lapadula. En la segunda parte le cometió el penal a Jefferson Farfán en el segundo tiempo que luego Yotún tiró al travesaño.



Nahuel Molina (6): Era una de las dudas pero nuevamente le ganó la pulseada a Gonzalo Montiel. En el primer tiempo, el equipo eligió la zona izquierda para atacar pero sobre el final de la primera etapa fue clave para el gol de Lautaro con una buena pared con De Paul y un gran centro que fue reconocido por el propio goleador.



Cristian Romero (6): Cada partido más sólido y firme en la defensa. No tuvo mucho trabajo pero fue eficiente en todos los duelos tanto por arriba como por abajo. Tuvo la oportunidad de abrir el marcador pero estaba adelantado y su gol fue anulado.



Nicolás Otamendi (5): Suele sufrir cuando tiene que salir a cortar lejos pero cada vez más afianzado en la dupla con Romero.



Marcos Acuña (5): El "Huevo" volvió a la titularidad luego de su ausencia ante Uruguay y tuvo un partido sin sobresaltos en defensa aunque con poco peso ofensivo.



Rodrigo De Paul (7): Dueño del mediocampo. Gran despliegue en defensa para cubrir huecos y en ataque para asociarse con Messi, Paredes y Lo Celso. Fue importante para el gol de Lautaro por una buena combinación con Molina.



Leandro Paredes (6): Clase y presencia en el mediocampo, todos los pases pasaron por su excelso pie derecho. También muchos cortes para mantener la presión alta en el primer tiempo. Fue reemplazado por Guido Rodríguez.



Giovani Lo Celso (5): Intentó ser el socio de Messi pero sin la injerencia de otros partidos. Jugó gran parte de los tres partidos y eso es una buena señal por el físico que tantas malas pasadas le jugó durante el inicio del ciclo.



Ángel Di María (5): Otro que retornó a la titularidad. Se paró por izquierda y tuvo un buen inicio con varias jugadas interesantes. También tuvo un buen remate al inicio y otra volea sobre el final del primer tiempo. Su actuación fue de mayor a menor y en el segundo tiempo fue uno de los primeros cambios cuando salió por Nicolás González.



Lionel Messi (7): Su presencia en la cancha es motivo para levantar a la gente en cada acción. Sin embargo, hoy pareció sentir el desgaste de la triple fecha y no tuvo tanto protagonismo en la generación de ataque. En el segundo tiempo se instaló en la punta derecha.



LAUTARO MARTÍNEZ (8): Goleador. Es una pesadilla para los centrales en la primera presión del equipo. No tiene tanta participación en el armado pero cuando tiene la posibilidad es letal. Generó preocupación por un golpe en el tobillo luego de un choque con el arquero Pedro Gallese pero se quedó en la cancha y con un gran cabezazo abrió el marcador.



-Ingresaron-



Guido Rodríguez (jugó 18 minutos): Intentó hacer el mismo trabajo que Paredes. Le anularon un gol por un supuesto empujón.



Nicolás González (jugó 18 minutos): Otro cambio puesto por puesto. Siempre peligroso con su velocidad por la banda izquierda.



Joaquín Correa (jugó 6 minutos): Entró por Lautaro Martínez



Exequiel Palacios: Jugó un minuto.