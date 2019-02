La definición. El ataque de Le Roi en los últimos 50 metros tuvo sus frutos sobre el disco. El zaino puntano fue lanzado por su jockey Gustavo Alaniz y quebró en la parte final al zaino sanjuanino Maremoto Inc.

El clásico del Sol, competencia alusiva a la Fiesta Nacional del Sol, se fue para San Luis. Le Roi, un zaino de seis años del stud Pedro Agustín, atacó por dentro y quebró sobre el disco la resistencia del sanjuanino Maremoto Inc, que había comandado la carrera desde la entrada al codo final cuando superó a Templo Dan, quien venía de cabeza.



Aproximadamente 3000 personas vieron la victoria del caballo que partió como favorito porque venía de un quinto puesto, conseguido la semana pasada en el GP Vicente Dupuy que ganó el sanjuanino Atlas Again, sobre 2400 metros. "El caballo venía bien carrereado pero había que correr bien esta", contó el jockey Gustavo Alaniz, que entró tercero al último codo, atacó y pasó a Templo Dan apenas iniciada la recta final y luego se lanzó con todo a reducir la distancia que había con Maremoto Inc, al que empardó a media cuadra del disco y superó -por una cabeza- sobre la raya misma. La flamante reina nacional del sol, Camila Santamaría, entregó la copa en su primer acto oficial.