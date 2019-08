Le falta. Velocidad y explosión a Benedetto, según su entrenador en Olympique, André Vilas-Boas.



Hubo fútbol en todas las principales ligas del mundo pero el que no participó fue el ex goleador de Boca, Darío Benedetto. ¿Por qué? Simplemente porque su equipo, el Olympique de Marsella no jugó en este fin de semana sino que su partido contra el Niza fue programado recién para el miércoles. El DT del equipo de Pipa, André Vilas-Boas, se refirió al atacante en conferencia de prensa: "Fueron muy interesantes sus diagonales en el partido pasado. Aunque lo vamos a ver en forma óptima sin dudas después del receso de septiembre. Creo que físicamente va a estar bien ahí, en forma óptima desde el punto de vista físico. Lo vimos con Nantes sus diagonales que hizo muy bien ese tipo de movimientos. Hizo pero perdió evidentemente en velocidad y explosión. Tenemos que llegar al ataque con posesión de balón, ser verticales", sostuvo.