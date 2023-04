Hace unas semanas, más precisamente el 19 de marzo, se vivió una situación cuanto menos curiosa en Serie D de Italia. Un partido fue suspendido porque los arcos estaban diez centímetros más bajos de lo permitido y este jueves finalmente se cambió el resultado del aquel encuentro.

Grosseto presentó una denuncia el 4 de abril que, en primera instancia, fue rechazada. Pero finalmente le fueron aceptados sus reclamos y este jueves se decidió que el Sangiovannese incumplió la regla de que su travesaño estuviese -como corresponde- a 2,44 metros del piso. Por ende, el partido cambió su resultado. Le dieron el encuentro por ganado al Grosseto 3 a 0 en el escritorio.

¿Qué fue lo que pasó?

Sangiovannese recibió al Grosseto en el estadio Fedini de San Giovanni Valdarno y la particularidad salió a luz en el calentamiento previo. Los arqueros de la visita estaban haciendo los movimientos precompetitivos hasta que uno de los goleros notó algo raro.

“El otro arquero Cirillo y yo antes del partido hacemos un recorrido clásico por el campo. Notemos inmediatamente una cosa: los dos arcos son más bajos, mido 1.98 de alto y mi mano llega muy por encima del travesaño”, contó el arquero Tommaso Nannetti.

El partido se jugó igual

En el momento se decidió que el partido se jugase. El show debía continuar. Cavaron, “levantaron” los arcos y a otra cosa. Eso sí, el árbitro advirtió a Nannetti que tuviese cuidado donde pisaba porque se podía caer. El encuentro terminó 1 a 1 pero a Grosseto le pareció grosera la actitud de su rival y fue por eso que no dudaron en reclamar en la Justicia deportiva lo que creyeron justo.

Los argumentos de cada uno

Desde Grosseto explicaron dos cosas: primero que jugaron igual el match porque contaron que el árbitro principal les dijo que si se retiraban les daban por perdido el partido por 3-0. Segundo, el gerente general del club, Filippo Vetrini, dijo que “la denuncia se basa en el hecho de que, viendo imágenes y fotos, hay un deseo de justicia. Porque en lugar de levantar el arco, quitaron el suelo creando una marcada diferencia de altura entre el arco y el resto del campo de juego”.

De parte de Sangiovannese, no reconocieron la situación, sino que buscaron una explicación más natural. Desde 1991, Giuseppe Morandini es el gerente general del equipo y dijo: “Los arcos están constantemente enterrados, con la adición de tierra, y por eso ese día hubo negligencia y no habíamos notado la falta de diez centímetros. Aun así, no es cierto que jugamos con los arcos con diez centímetros más abajo. Los árbitros y los capitanes fueron a revisar antes que salgan los arqueros y dieron el visto bueno”.