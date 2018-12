Mediante un comunicado, el Sindicato Empleados Públicos celebró la suspensión de la sanción que la Unión Ciclista Internacional le había impuesto al equipo del SEP por el doping positivo de Gonzálo Najar.

Es la respuesta de la Justicia en relación a la apelación que presentó el SEP. Por este motivo, el juez federal Miguel Angel Galvez le otorgó una medida cautelar "suspendiendo la decisión adoptada por la UCI hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente proceso de Amparo".

Pero ahora, el equipo debe esperar una invitación del ente organizador, ya que los equipos Continentales requieren de una convocatoria para poder participar de la Vuelta.

Comunicado completo :

San Juan 14 de diciembre de 2018

El que suscribe, José Alberto Díaz, responsable del SEP-San Juan procede a informar:

La Comisión Disciplinaria de la UCI decide que el equipo SEP-San Juan sea suspendido por 45 días comenzando el 15 de enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2019.

El juez federal Miguel Angel Gálvez le otorgó una medida cautelar ’suspendiendo la decisión adoptada por la UCI hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el presente proceso de Amparo’. Decretar Medida Cautelar Genérica con los alcances ya descriptos.

‘Se notificará a todos los Organismos vinculantes porque quienes no la acaten implicará un delito penal por desobediencia a una orden judicial’, expresa el comunicado.

El SEP San Juan Continental se lo juzgó y condenó bajo una reglamentación inexistente, premeditada o sin derecho a defensa hoy revertida en la Justicia, en otras palabras al equipo se lo juzgó por una sanción no enmarcada en el Código Mundial Antidopaje 2015 ni en las Reglas antidopaje de la UCI.

De esta manera hace justicia la UCI. EJ: en Europa el equipo Burgos tuvo tres casos de doping positivos al que se le podría haber aplicado una sanción de un año y les fue otorgada una sanción de 21 días en los momentos que no existan competencias importantes para esta escuadra.

SUSPENSIÓN PROVISORIA PARA GASTÓN JAVIER POR TESTOSTERONA NO IDENTIFICADA ENDOGENA Y/O EXOGENA.

-Porque el corredor Gastón Javier no dispone de una decisión firme por parte de la UCI se procedió a dar ingreso a una Acción de Amparo en su defensa con una Cautelar en Curso, se espera que antes de la Vuelta a San Juan tenga resolución.

En el proceso de Laboratorio Antidopaje de Madrid existieron dos resultados distintos en un mismo proceso:

1-Testosterona no identificada Endógena

2-Testosterona no identificada Endógena producida por un Factor Exógeno.

La base del juicio se basa en la designación de un perito medico de porto logo que defina en base a los estudios de la UCI, porqué el cambio de resultados, de acuerdo a nuestros profesionales perfectamente identifica que en el caso 1 es decir Testosterona no identificada Endógena- es un hecho curioso porque si ésta es generada por el cuerpo no apareció en los análisis que llevó a cabo la UCI en la Vuelta del Uruguay, situacion bastante desprolija que los deja al descubierto y por el cual tal vez debieron cambiar el resultado, suponemos’.

SUSPENSIÓN A GONZALO NAJAR

Es de público conocimiento la sanción al corredor Gonzalo Najar por cuatro años. Dejamos notar que aún le queda la posibilidad de apelar ante la TAD. El SEP desvinculó al ciclista el 1 de octubre del corriente año cuando el ciclista decidió no presentar la defensa.

El SEP San Juan conrtinuará la lucha por nuestro equipo Continental. Las siglas no se manchan, defendemos lo que entendemos que es justo y entendemos a los que no quieren defenderse, no hemos nacido para arrodillarnos, Dios nos creó y nos dio la fuerza para enfrentar a nuestros adversarios de turno, darle la lucha que sea necesaria y pasar a la historia con luchas dignas. ’EL EXITO DE LA LUCHA ES LA UNIDAD’.

José Alberto Díaz- secretario General SEP-San Juan