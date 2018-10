Buen aporte. Tuvo LeBron James con 26 puntos y 12 rebotes en la caída de los Lakers ante Portland.

El alero LeBron James debutó en Los Ángeles Lakers con una derrota ante Portland, en el arranque de una nueva temporada de la NBA. A pesar de la gran actuación que tuvo James, Los Ángeles Lakers no pudieron contra Portland y cayeron 129 a 119. La flamante incorporación de los Lakers anotó 26 puntos y capturó 12 rebotes, demostrando todo su talento con una serie de volcadas.



"Conseguir la química dentro de un equipo de baloncesto no es como un desayuno instantáneo, requiere de tiempo y eso es lo que vamos a necesitar aquí. Sé que esto no será fácil, pero igual siento que es un desafío que deseo afrontar con todas mis energías", comentó James al concluir el partido.



También antenoche, Sixers de Filadelfia venció 127 a 108 a Chicago Bulls, mientras que Heat de Miami derrotó a Wizards de Washington por 113-112.