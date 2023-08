Regresó a San Juan para estar cerca de su familia. Después de varios años jugando fuera de la provincia y del país, Leandro Barrera llegó a Sportivo Peñarol para disputar el Federal "A". Peleando en el fondo de las posiciones desde el inicio del campeonato, esta vez el Bohemio tomó un respiro y el delantero fue fundamental: el domingo anotó el tercer tanto para la victoria ante San Martín de Mendoza.

"Fue muy importante el triunfo porque nosotros estábamos complicados, necesitábamos ganar y el rival era difícil. Lo merecíamos, fue un alivio para nosotros porque después de tanta carga y presión que veníamos teniendo de no poder ganar, demostramos que seguimos con vida. Vamos a salir del fondo y vamos a terminar dejando a Peñarol en la categoría", expresó el delantero de 32 años.

La victoria por 3-1 ante el Chacarero sirvió para cortar una racha de seis partidos sin ganar. El Bohemio venía de dos derrotas ante Juventud Unida en San Luis y Bolívar en San Juan, antes había empatado con Ferro en San Juan, con Argentino en Monte Maíz y con Estudiantes, también en la provincia. Estando último en zona de descenso, todo se hizo cuesta arriba en Pocito el domingo porque el Chacarero comenzó ganando a los 4 minutos. Según Barrera, el golpe lo sintió Peñarol pero fue clave la charla del entretiempo: "El gol tempranero nos hizo hacer el doble de esfuerzo, después de un primer tiempo malo, tuvimos una charla en el entretiempo y nos propusimos olvidar ese primer tiempo para salir a la cancha con la mentalidad de dar vuelta el resultado y fue así. Fuimos justos ganadores, los pasamos física y futbolísticamente por encima, el triunfo fue justo", manifestó.

El delantero regresó para radicarse junto a su familia en San Juan

Barrera nació en Mendoza pero prácticamente es un sanjuanino más porque llegó a la provincia con apenas meses de vida. El delantero que se formó futbolísticamente en una escuelita de fútbol de Santa Lucía previo a que lo fichara el "Bicho" de La Paternal, no tuvo el inicio esperado en el Bohemio: llegó en medio del conflicto dirigencial que sacudió a Peñarol y prácticamente no hizo pretemporada junto al plantel que por ese momento dirigía Bove. El inicio no fue el mejor porque padeció una dura lesión que lo sacó de competencia. Un desgarro en el cuádriceps lo tuvo tres meses inactivo por eso marcar el gol que cerró la victoria el domingo, fue más que un desahogo para Leandro: "El gol fue muy importante para mí. Una felicidad enorme por volver a marcar después de mucho tiempo y por suerte sirvió para darle una mano al equipo", manifestó.

El atacante que fuera del país jugó en California, Portugal y previo a llegar a San Juan jugó en Santiago Morning de Chile, analizó lo dura que es la categoría en la que hoy le toca jugar con el equipo chimbero: "Es mi primera experiencia en el Federal, es complicado, exigente, por las canchas y los arbitrajes. A veces no hay espacios para jugar, es muy exigente, un torneo muy parecido a la B de Chile donde estuve antes de llegar a San Juan. El Federal es muy competitivo por eso tomé el desafío y estamos acá hasta el final", expresó quien también dijo que los equipos de ahora en más deberán tenerle respeto a Peñarol: "Ahora estamos con vida, veníamos mejorando en muchas cosas, pero ahora con la confianza que te da un triunfo, los rivales nos van a respetar. Peñarol ya no es el del principio que se le ganaba fácil", comentó.

Barrera junto a Andrés Alderete son los futbolistas más experimentados que tiene el Bohemio. Pero ¿Cómo se hace para recuperar la motivación diario estando en zona de descenso desde el inicio del torneo? El delantero bohemio lo explicó: "Es complicado verse en el fondo pero sabemos la realidad del club, somos un equipo humilde, con sus complicaciones pero 100% profesionales. Los jugadores de fútbol vivimos el día a día. Es dificil salir a la cancha cuando los resultados no se te dan y estas peleando el descenso, es estresante pero sabemos que con trabajo se puede revertir. Demostramos que tenemos carácter y personalidad para dar vuelta un resultado ante un rival muy dificil. Quedan 30 puntos en juego y si seguimos de esta manera podemos sacar a Peñarol del fondo", se ilusionó.