Leandro López se adjudicó la clasificación general de la Travesía de Albardón, correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Sanjuanino de Travesías Estilo Rally, organizada por ACAT y la Unión Volantes Albardón.

López, con un UTV, fue el líder de la clasificación desde el primer tramo. En el tiempo acumulado, el sanjuanino registró 33m54s68 y no le dio posibilidades a sus rivales, al punto que a su escolta le sacó casi cuatro minutos de diferencia. Precisamente, detrás de López se ubicaron Sergio Nacarato, con 37m44s10, y Nelson Balmaceda, con 37m49s13, en la zona de podio.

"La carrera fue perfecta para nosotros. Estamos felices ya que este UTV es nuevo y además fue nuestra tercera victoria consecutiva. La organización fue muy buena, con una excelente elección de caminos", dijo el ganador, quien atraviesa un buen momento ya que en lo que va de la temporada se impuso además en el Safari tras las Sierras y en el Campeonato Mendocino de Rally Cross Country.

A su vez, los vencedores de cada categoría fueron los siguientes pilotos: A Libre: Cristian Castro. B 1000: Mauricio Gabarre. D: Leandro Arnau. C: Rodrigo Romero. C Plus: Sebastián Segura. D Especial: Mario Ontiveros. RC5 Ligth: José Morilla. RC5: Sebastián Landa. D Plus: Diego Alvarado. E: Marcelo Garrido. G: Carlos Flores. Jeep Libre: José Castro. Fuerza Libre: Omar Barceló. 4 x 4: Serrgio Nacarato. UTV: Leandro López.

Un doble abandono

Aunque el equipo lo intentó, la evaluación de daños del motor del Etios del sanjuanino Facundo Leanez no le dio posibilidad alguna de poder largar ayer la final de la Clase 2 del TN, en Concepción del Uruguay. El ganador de la divisional fue Alejo Cravero, a la vez que en la Clase 3 se impuso Jerónimo Teti. A Joaquín Naranjo tampoco le fue bien, ya que fue chocado cuando

lideraba la final de la Copa Abarth, dañando severamente el auto. Quien lo impactó fue excluido por esa maniobra contra el sanjuanino, que sigue líder del campeonato. A su vez, el Top Race se presentó en La Rioja y en el Series, el sanjuanino Ulises Campillay se ubicó sexto.