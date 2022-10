En otra muestra de que el equipo de los Leánez está en su mejor momento desde que comenzó a incursionar en el competitivo Turismo Nacional, el menor de los hermanos quedó segundo en la primera tanda de clasificación de la Clase 2, que se presenta en Trelew. Facundo se ubicó a sólo 173 milésimas de la pole position y hoy intentará alcanzarla en la segunda sesión clasificatoria, de cara a las series. A su vez, Diego tuvo mala fortuna porque lo chocaron y no pudo redondear una vuelta rápida; de momento está 23ro.

"El equipo San Juan al TN me entregó un auto increíble, que va muy bien en las rectas y dobla mejor. Y eso, en un circuito tan veloz como el de Trelew, es fundamental. En La Pampa, que tiene un trazado también muy rápido, no pude aprovechar la succión de otros autos; pero ahora no dejé que eso pasara y resultó clave para lograr la vuelta", indicó Facundo, piloto del Toyota Etios número 12.

Las series de la Clase 2 están previstas para las 14,30; 15 y 15,50. La Clase 3 clasifica desde las 16.

Leánez registró 1m26s028 y quedó a 173 milésimas de Renzo Blotta (Etios), en una tanda que tuvo 14 autos encerrados en menos de un segundo de diferencia. "Para este sábado pienso que el clima puede jugar un papel importante. Está previsto que el día esté nublado y con temperaturas bajas en la mañana, que es cuando clasificamos. Si eso pasa, vamos a bajar los tiempos, pero si corre viento se va a complicar. En la serie será ir para adelante como siempre, con el objetivo de tratar de hacerlo desde la primera posición de largada", apuntó Facundo.

Por su parte, Diego (Etios) estuvo adelante, al igual que Facundo, en los entrenamientos y por eso para la clasificación la expectativa era alta. Sin embargo, cuando salió a pista y se preparaba para hacer la vuelta rápida, fue chocado por Thomas Pozner y el impacto afectó la alineación del auto. Y si bien Pozner fue sancionado por ese incidente, Leánez no pudo redondear un giro veloz y de hecho fue casi un segundo más lento que en entrenamiento. Afortunadamente, Diego hoy tendrá revancha y buscará meterse más arriba en la clasificación y la serie vespertina.

Persia, 10mo en la práctica del Top Race

En su vuelta a las pistas tras la ausencia en la carrera anterior, Fabricio Persia se ubicó 10mo en los entrenamientos no oficiales que los V6 del Top Race disputaron ayer en el autódromo Yaco Guarnieri, de Chaco. Persia (Chevrolet) registró 1m08s054 y quedó a 1s849 de quien fue la referencia del viernes, Ian Reutemann (Lexus).

El sanjuanino se siente cómodo en este circuito, al que la categoría vuelve después de cinco años. Precisamente, en 2017 Persia ganó allí, en el TR Series. Para hoy, el cronograma establece que la clasificación será desde las 14,40; mientras que a las 17,30 se correrá el Sprint.

En cuanto al TR Series, el sanjuanino Ulises Campillay se ubicó en la 11ma posición en el entrenamiento I, a 1s643 del más veloz ayer, que fue Oscar Sánchez (1m07s952). A su vez, Ariel Persia quedó 14to, a 2s221. El TR Series hoy llevará a cabo la clasificación a partir de las 13,35 y el Sprint será a las 16,45.

Por su parte, Juan Cruz Roca quedó sexto en la práctica del TR Junior, con un tiempo de 1m14s216 y a 2s258 del primero, Martín Bailo. La clasificación del Junior será a las 14,20 y el Sprint, a las 16,05.

Girolami y su sueño en el TCR Europeo

El argentino Franco Girolami, con Audi, finalizó ayer séptimo en los ensayos del TCR Europeo, que por la séptima y última fecha del campeonato de la especialidad se disputará este fin de semana en el circuito de Barcelona-Catalunya en Montmeló. El cordobés había liderado la primera práctica, pero en la segunda mostró una versión más realista de su Audi y quedó a casi dos décimas del top 5.

Hoy desde las 4,45 se pondrá en marcha la clasificación y Girolami será campeón si logra terminar con una ventaja de 80 puntos o más sobre Josh Files. Actualmente es de 89 la diferencia entre ambos.