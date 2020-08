Un Boston Celtics muy enchufado no dio opción a los Toronto Raptors (94-112) y se apuntaron el primer partido de las semifinales de la Conferencia Este. Los Celtics mostraron un juego colectivo superlativo, un gran acierto en el tiro exterior y una velocidad de crucero que sacó del carril a los campeones defensores.

Los Raptors, lastrados por el pésimo partido de Siakam (13) y VanVleet (11), no se parecieron en nada al equipo rocoso que arrasó en primera ronda a los Nets. No hubo noticias de su habitual intensidad atrás (esta vez la defensa zonal no fue la panacea) y en ataque jugaron con mucha precipitación, lo que se tradujo en muy malos porcentajes de tiro (10/40 triples). Todo lo contrario que los Celtics, muy consistentes en todas las facetas del juego, con una circulación de balón por momentos perfecta y un acierto más que notable. Tatum (21 puntos y 9 rebotes), Walker (18P, 3R y 10 asistencias), Brown (17+5+4) y Smart (21+6+4). El cotejo entre Celtics y Raptors es el único que se jugó por semifinales, el resto de los disputados entre anteayer y ayer fueron los sextos encuentros de la primera ronda.

Antenoche, Los Ángeles Lakers vencieron 131 a 122 a Portland Trail Blazer, se impusieron 4 a 1 en la llave entre ambos y lograron ingresar a las semifinales de la Conferencia Oeste tras ocho años. Los liderados por Le Bron James esperan rival de la llave de cuartos que están disputando Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, en la que se imponen los Rockets por 3 a 2. El sexto encuentro se disputará hoy.

Ayer, por su parte el otro equipo de Los Ángeles, los Clippers sellaron un contundente 4-2 ante los Dallas Mavericks, al derrotarlos por 111 a 97 y esperan rival del ganador de Utah Jazz y Denver Nugget.