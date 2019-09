Afuera. Nicolás Sánchez, el 10 ante Francia, dejará el equipo contra Tonga, en una auténtica decisión pesada por parte de Mario Ledesma. Ingresa Benjamín Urdapilleta.

"Hay que operar". Eso debe haber pensando Mario Ledesma cuando pergeñó la formación para el sábado jugarse seguir con vida en el Mundial de rugby. Y ayer, en la práctica que realizó en Osaka, justamente hizo las veces de cirujano. No anduvo con vueltas y...operó. Sacó a cuatro jugadores titulares del 21-23 ante Francia que dejó a Los Pumas al borde de la eliminación en esta primera fase, en lo que sería un auténtico fracaso. El coach metió mano e hizo ruido con un par de los players que decidió relegar. Nada menos que el 10 y su emblema, Nicolás Sánchez, y el anterior capitán del seleccionado, Agustín Creevy. Sacar a semejante jugadores, más allá que ambos tuvieron un pobre debut ante los galos y fueron reemplazados, implica mucho más. Es decir, el clásico "nadie tiene el puesto asegurado". Sabiendo que contra Tonga no se puede volver a tropezar (si eso pasa Argentina queda afuera), Ledesma apuesta por los ingresos de Julián Montoya en la primera línea y Benjamín Urdapilleta como apertura. Para que se entienda la magnitud de estos dos movimientos, en fútbol sería como borrar al arquero y el enganche.



La salida de Sánchez deja aún más expuesto a Ledesma quien en la lista definitiva para "Japón 2019" marginó de manera increíble al 10 de Jaguares, Joaquín Díaz Bonilla. Tito había llevado a la franquicia argentina al histórico subcampeonato en el Super Rugby y el DT prefirió jugársela por Sánchez, de flojísimo nivel en el pasado Championship y que no mejoró ante Francia, y Urdapilleta, con buen presente en el rugby europeo. Acaso este cambio que hace Ledesma, apremiado por la urgencia, marca que sacar de la lista a Díaz Bonilla resultó un error que le puede costar demasiado caro a la hora del balance post torneo.



La baja de Creevy era algo más "previsible", aunque no deja de impactar. Ledesma y el ex-capitán no caminan por la misma vereda en diferentes aspectos y todo se ratificó cuando el DT le dio la capitanía a Pablo Matera. Creevy probablemente transite sus últimos días con la camiseta nacional, más aún si Ledesma sigue en el cargo, algo para nada seguro.



Las otras dos modificaciones son más bien anexas. En los backs, saldrá Ramiro Moyano de flojo bautismo y tomará su lugar uno de los players con mayor proyección como Santiago Carreras, quien al ingresar ante Francia no desentonó.



El póker de variantes culmina con el ingreso en la tercera línea de Tomás Lezana por Javier Ortega Desio, quien no le brindó seguridad al equipo en el line como se esperaba.



Hoy será el momento de ratificar si éstos 15 irán por el triunfo ante Tonga el sábado (1.30 de nuestro país, por ESPN) y ver cómo Ledesma supo o no utilizar su bisturí. Al menos, ya demostró que tiene bastante filo...



Sin margen

El camino

Al haber perdido en el debut ante Francia, Los Pumas están obligados a ganar los tres partidos que le restan del Grupo C para tener chances de meterse en cuartos. Le quedan Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

Acción

Hoy comenzará a disputarse la segunda fecha del Mundial con un par de encuentros. Uno de ellos será por el mismo grupo que integran Los Pumas. Desde las 7.45 (por ESPN) se presente el rival más peligroso de la Argentina en este Grupo C, Inglaterra, que viene de superar en el debut a Tonga por 35-3.



Del otro lado estará Estados Unidos, que en la primera fecha quedó libre y por eso este partido marcará su estreno en "Japón 2019".



La Rosa, como se lo conoce al combinado británico, atraviesa un gran presente y es uno de los principales candidatos a pelearle el título al actual bicampeón, Nueva Zelanda.



En tanto, por el Grupo B, desde las 4.45, Italia se presentará ante Canadá. Los tanos golearon en el bautismo a Namibia (47-22), mientras que los norteamericanos disputarán su primer encuentro en el certamen ecuménico.

El mejor triunfo de Los Teros

Uruguay (foto) venció ayer a Fiyi por 30-27 en un partido del Grupo D de la IX Copa del Mundo, alcanzando el triunfo más importante de su historia.



El equipo sudamericano, denominado "Los Teros" y 19no. en el escalafón mundial de la World Rugby, le ganó en el estadio Kamaishi Recovery Memorial a un equipo fiyiano que está décimo en el ranking.



La de ayer es la tercera victoria de Uruguay en una Copa del Mundo. Los anteriores triunfos fueron ante España (1999) y Georgia (2003), dos rivales menores que los fiyianos.