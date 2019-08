Directo. Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, afirmó que se prepararon para ser campeones mundiales.

Como jugador, fue uno de los artífices de la medalla de bronce en Francia 2007. Como entrenador, quiere superar ese logro. "Los chicos se prepararon todo el año para salir campeones del mundo. Hay que soñar en grande", dijo Mario Ledesma sin ponerse colorado, en los momentos previos a que los Pumas remonten vuelo hacia el Mundial de rugby de Japón.



Los Pumas afrontan sus últimos días de preparación en la Argentina antes de volar mañana a Sydney, donde continuarán con la misma antes del destino final: el Mundial de Japón 2019.



"En la semana hablamos el tema de ponerse objetivos.



La neurociencia dice que hay 80% más de chances de lograr los objetivos si me los planteo, los visualizo y lo trato de llevar adelante todos los días. Cada uno tiene objetivos diarios en cuanto a performance y resultados", sostuvo. "Obviamente el primer objetivo, y es algo para lo que tenemos que empezar a laburar, es clasificarnos para cuartos de final.



Es un Mundial que está muy abierto, y que después de cuartos de final puede pasar cualquier cosa, que va a depender mucho de nosotros. Y siempre soñar en grande. Los chicos se prepararon todo el año para salir campeones del mundo", siguió Ledesma.



Por último, se refirió a la trascendencia de lo que están por vivir: "Me tocó estar en varios mundiales y no tengo mejores recuerdos que un Mundial. Con la camiseta argentina, representando a familia, clubes y amigos. Estamos muy envidiosos de lo que viven los chicos, pero al mismo tiempo al servicio de ellos".



A Francia



El apertura de Jaguares, Joaquín Díaz Bonilla, excluido de la lista final para el Mundial, arregló un contrato hasta fin de año con el club Racing 92 de Francia. Igualmente, hay una cláusula que marca que Tito podría extender el vínculo por el 2020 y así quedar afuera de la próxima temporada de la franquicia argentina.