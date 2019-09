Es tuya, Nico. Sánchez será el apertura el sábado en el bautismo del Mundial contra Francia. Lo secundará de medio scrum, Tomás Cubelli (atrás).

Mario Ledesma sabe que el futuro de Los Pumas en el Mundial se jugará en una inmensa medida en el el debut. El hecho que sólo los dos primeros del Grupo C accedan a los cuartos de final -el objetivo de base de la Argentina- genera que el partido del sábado ante Francia (4.15 por ESPN) resulte determinante. Una victoria dejará a la albiceleste con la chance más que concreta de estar entre los ocho mejores, pero una caída le generará la obligación de superar a los tres rivales siguientes, siendo el último uno de los máximos candidatos al título, Inglaterra.



Como al momento del sorteo del Mundial Los Pumas se encontraban fuera del Top 8 del ranking de la IRB, en esta fase inicial habrá que medirse con dos potencias como son Francia e Inglaterra. No será fácil para nosotros ni para ninguno de ellos y por algo es considerado el "grupo de la muerte".



De estos dos rivales peligrosos, claramente los galos son los más "accesibles". Para ese juego inicial fundamental, Ledesma paró ayer en el arranque de la semana lo que será el quince titular. Y su apuesta en la formación pasa por la base de los Jaguares que disputaron la final del Super Rugby cayendo ante Crusaders. Solo dos nombres no dirán presente y serán reemplazados por un par de rugbiers que se desempeñan en Europa. En la primera línea, sale Santiago Medrano e ingresa Juan Figallo, buscando una mayor solidez en el scrum, una formación que en los últimos tiempos trajo muchos dolores de cabeza. Es una faceta clave teniendo en cuenta que a partir de la salida de la guinda se puede generar desequilibrio en la defensa adversaria. Históricamente Los Pumas se hicieron fuertes ahí, pero con Ledesma en la conducción la historia no pudo ser tan favorable. La otra modificación respecto al partido en Christchurch pasa por un puesto fundamental: el apertura. Sin Joaquín Díaz Bonilla (el 10 de Jaguares) por decisión técnica, ese lugar será para Nicolás Sánchez, de pobres rendimientos en el Championship pese a lo cual el coach confía en recuperarlo. Quedará relegado al banco otro de los "preferidos" de Ledesma: Benjamín Urdapilleta.



El resto del equipo será el mismo de la derrota ante Crusaders. ¿Qué busca Ledesma? Antes que nada su idea apunta a una formación que se conoce mucho, algo clave para sistematizar jugadas. Los cambios y las pruebas para el entrenador ya quedaron atrás, teniendo como intención un quince que "juegue de memoria". La producción ofensiva de Jaguares es algo que se potenció conforme a fue avanzando el pasado Super Rugby. Los Pumas en sus últimas producciones se mostraron inconexos y más bien previsibles, todo lo contrario a lo anhelado.



Durante la práctica en el complejo J-Village de Hirono, Ledesma no paró de dar indicaciones tácticas. Pidió sobre todo intensidad y conexión entre los forwards. El poder del pack argentino será fundamental en la batalla contra los europeos. Al fin y al cabo, en el contacto es dónde se empieza a ver cuál equipo prevalece.



Con la vara bien alta con el cuarto puesto hace cuatro años en el Mundial, estos Pumas buscan empezar con un golpe tan ansiado como necesario contra la siempre dura Francia. Ledesma ya barajó el mazo de opciones con que cuenta en el plantel y eligió las cartas. En la madrugada nuestra del sábado sabremos si sus decisiones fueron las más acertadas. Ojalá...

El Mundial arrancará el viernes con un partido: Japón ante Rusia, a las 7.45 horas.

Francia



El primer rival de Los Pumas en el Mundial mantiene una duda en su apertura titular para el sábado. Aunque según lo mostrado ayer en la práctica francesa, el 10 será el juvenil Romain Ntamack (8 partidos en la selección) y no Camille Lopez como se preveía.



Nueva Zelanda



El centro de los All Blacks, Sonny Bill Williams, seguirá con el plantel pese a los rumores que se bajaría del torneo por una lesión. "Está entrenando bien y veremos si esta disponible para el debut en función de su progresión", remarco el segundo DT, Ian Foster.

Sin entrenador

El entrenamiento de mañana será el último de Los Pumas en el J-Village antes de su viaje a Tokio. No será una práctica más, porque no estará Mario Ledesma.



Por las arbitrariedades de la organización del Mundial deberá ir a la capital japonesa para una reunión junto a los otros 19 head coaches del torneo.



Junto a él, en un trayecto de unas tres horas y media en auto, viajarán el mánager Lucas Chioccarelli, el médico Guillermo Botto e Iván Miguens, el encargado de Comunicación del equipo, para cumplir también con obligaciones similares.



Sin dudas, una "obligación" inexplicable teniendo en cuenta la proximidad del debut, no solo para Ledesma sino para su colega de Francia, Jacques Brunei.

EL PLANTEL

Debuta más de la mitad

Al fondo. Boffelli, a sus 24 años, tendrá su primer Mundial.

Ledesma decidió apostar por un grupo de jugadores que ya tienen experiencia en Los Pumas pero no en mundiales. El dato es claro: de los 31 rugbiers que integran la lista definitiva que está en Japón, más de la mitad (16) tendrán su bautismo en una cita ecuménica. Todos estos players suman un promedio de edad de 24 años, es decir con mucho futuro en el seleccionado de mantener sus buenos rendimientos.



Aunque viendo la formación inicial que paró ayer el coach, sólo cuatro de estos 16 estarán desde el minuto cero contra Francia. Se trata del fullback Emiliano Boffelli (24 años, 25 partidos en Los Pumas), el centro Matías Orlando (27 años, 41 juegos), el wing Ramiro Moyano (29 años, 19 encuentros) y el tercera línea Marcos Kremer (22 años, 4 partidos). "Tengo muchas ganas de aprender y unas expectativas gigantes tanto personales como grupales", destacó el tucumano Moyano, el más grande de este póker que comenzará ante los galos en Tokio.