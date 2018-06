Por todo. Leiryn "La China" Flores, será una dura rival para la sanjuanina. La venezolana tiene 27 años y un curriculum intenso con una seguidilla de triunfos. Lo preocupante para Yúdica es que la mayoría fueron por nocaut.

Duro. Quizás éste sea el reto más difícil para la campeona mundial Leonela Yúdica. La boxeadora sanjuanina, actual dueña del título mundial mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ya conoce su rival para la sexta defensa de su corona. Se trata de la venezolana Leiryn Daniuska "La China" Flores Bravo, una retadora que se presenta como dura por sus estadísticas: llega invicta con 13 combates en el terreno profesional con una marca de 12 triunfos, 9 de los cuales por nocaut y un empate.



El combate tendrá lugar el 28 de julio y si bien restan detalles para su oficialización, sería una velada con doble titulo mundial, donde también se presentará la otra campeona sanjuanina: Cecilia Román, quien expondrá su título mundial Gallo, aunque todavía espera su rival.

Yúdica no expone su titulo desde octubre ante Furukawa.

Lo cierto es que Yudica, que no expone su título desde octubre cuando venció a la japonesa Yunoka Furukawa, se enfrentará ante una dura rival que ya avisó que vendrá por todo a San Juan. Oriunda de Caracas, "La China" cosechó una seguidilla de triunfos desde que el 25 de abril de 2016 sorprendiera al público al noquear a Daniela Maramara con un potente gancho de izquierda. De allí en adelante, Leiryn tuvo una racha arrasante, le ganó por decisión unánime a Edith Segura, por la misma vía ante Yoselin Hernández y empató con Esmailen Colina, todas en ese positivo 2016. En el 2017 regresó al triunfo cuando noqueó a Basilia Mancilla, Endrimar Pirona, Eulimarys Camacaro y Elianny Jiménez, hasta que el 6 de mayo de 2017 superó, por decisión unánime a Yusbely Torrealba en el mismo coso petareño, esas resultaron sus victorias más resonantes.



La venezolana confesó que el combate más difícil fue el combate ante Colina, justamente su único empate. "Ahora pienso más en el ring que al comienzo cuando tenía la intención de noquear a la contraria, esto me permitió desarrollar nuevas técnicas de defensa y ataque que espero me sigan dando resultados positivos", dijo Leiryn de 27 años.



Del otro lado Yudica expresó ayer su preocupación por no encontrar videos de su rival: "Por suerte ya tuve la confirmación, pero ella no tiene videos. Lo único que sé es que es derecha y pega fuerte, no por algo tiene tantos triunfos por KO. Tendré que prepararme bien para no tener sorpresas", contó Leonela quien trabajará a contrarreloj para esperar su combate.

>> Yúdica arrancó la parte clave de su entrenamiento

Leonela Yúdica, ya con rival confirmado, ayer por la tarde se preparaba para disputar un nuevo entrenamiento en gimnasio. La campeona en peso mosca, no conoce mucho sobre su rival y eso le preocupa: "No sé mucho sobre ella porque no tiene videos. Más allá que sabemos que pega bien y fuerte como queda plasmado en su récord, es lo único que sabemos. Es derecha, eso me importaba para empezar a trabajar, ya estamos analizando combinaciones y viendo videos de manopleo. En la parte física voy a trabajar apuntando mucho a la velocidad de brazos, piernas y desplazamiento", expresó.

> Los anteriores combates

Para la campeona mundial en peso Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) la pelea ante la venezolana Leyrin "La China" Flores será la sexta defensa de su corona. Anteriormente sus combates fueron en octubre del año pasado ante la japonesa Yunoka Furukawa, en marzo también del 2017 fue ante la también oriunda de Venezuela Carolina "la Fiera" Álvarez, en abril del 2016 fue ante la puntana Soledad Frías. Antes había batido en el 2015 a la estadounidense Tyrieshia Douglas y anteriormente a la uruguaya Vanesa Taborda en Buenos Aires. Yúdica viene de superar un desgarro en su abdomen que padeció hace unos meses, lesión que le impidió pelear en la velada donde expuso su titulo Gallo la sanjuanina Cecilia Román. Para encontrarse nuevamente en ritmo de combate, Yúdica tuvo recientemente un combate fuera de título ante la barilochense Virginia "La Tigresa" Cárcamo, realizada en el Club Concepción.